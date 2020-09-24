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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 811812813814
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:львів'яни, навіть у третьому поколінн

львівяни, які заселили Львів після ВВВ (понаїхі із сіл, військові, та партєйні), яка з них?
хоча тріпати коврик з балкона це навіть долярчик до такого не додумався.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:Пан проколовся на деталях

Штірліц ще не був так близько до викриття © :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:хоча тріпати коврик з балкона це навіть долярчик до такого не додумався.

Так я ще у Вайбер-групі сусідів по своєму будинку за це жучив і висміював!
А тут такий проко Є-літи!
Жесть!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:25

  Успіх написав:
  flyman написав:Пан проколовся на деталях

Штірліц ще не був так близько до викриття © :mrgreen:

"Я купив австрійський люкс біля Оперного, поклав дешманську плитку на балконі загального користування і тепер можу тріпати на ньому хідники на голови мешканцям та гостям міста, бо Я тепер мицинат і иліта. А решта рогулі та сільське б-дло."

Якось так.

І ці люди забороняють мені колупатися пальцем в носі (с)

З.І.

Ціко взнати від акурта, як з цим Туреччині.
Та від роберто в Ізраїлі (куди він втік від рогулів).

З.З.І.
Для прикладу. Появився в селі переселенець. Ніби нормальний мужик.
І от недавно від сусідів взнаю, що той ставить пастки на котів, щоб не крали в нього курчат. Ось така маленька деталь, і, вважай репутація людини пішла в нуль, якщо не в мінус. Бо якщо він так відноситься до чужих домашніх тварин, то відповідне ставлення можна очікувати і до людей з його боку.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 08 жов, 2021 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:34

  flyman написав:
  roberto dark написав:львів'яни, навіть у третьому поколінн

львівяни, які заселили Львів після ВВВ (понаїхі із сіл, військові, та партєйні), яка з них?
хоча тріпати коврик з балкона це навіть долярчик до такого не додумався.

Дуже просто флаймане. У мене предки польського походження.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:47

  roberto dark написав:
  flyman написав:
  roberto dark написав:львів'яни, навіть у третьому поколінн

львівяни, які заселили Львів після ВВВ (понаїхі із сіл, військові, та партєйні), яка з них?
хоча тріпати коврик з балкона це навіть долярчик до такого не додумався.

Дуже просто флаймане. У мене предки польського походження.

На западенщині, таких 99.9% місцевих. Цим не здивуєш і це не є чимось особливим.

Хідники тріпати з балкона віра дозволяє? Чи табу?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:09

  flyman написав:
Хідники тріпати з балкона віра дозволяє? Чи табу?


99.9% процентів точно? В такому разі 0.1 % то мабуть сам пан долярчик із своєю родиною. При тому, що до 70 % населення Львова після 39 року це були переселенці із інших областей України та не тільки ( при чому немало з російським "корінням" про що ви самі недавно і писали).
P.S. ТРУСіННЯ З БАЛКОНУ НА ГОЛОВИ ДОЛЯРЧИКАМ НЕ ПІДТРИМУЮ, АЛЕ НАСПРАВДІ ТАК У ЛЬВОВІ ЗАВЕЛОСЯ ЩО ЖИЛИ НА ПЕРШИХ ПОВЕРХАХ І ВАШИХ УЛЮБЛЕНИХ ЦОКОЛЯХ САМЕ СІЛЬСЬКІ УКРАЇНЦІ , ЯКІ ПРИ ПОЛЯКАХ ОБСЛУГОВУВАЛИ ПАНІВ. РІЗНІ РЕМЕСЛЕННИКИ І ТД.
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 08 жов, 2021 12:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Coder написав:Якби Ви цей час замість читання/флудіння на форумі витратили на те, що б щось вивчити корисне, то вже б могли і більше заробляти.
наприклад що ?
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:28

  yama написав:
  Coder написав:Якби Ви цей час замість читання/флудіння на форумі витратили на те, що б щось вивчити корисне, то вже б могли і більше заробляти.
наприклад що ?

Айтішництво :mrgreen:
Але, не всі можуть бути айтішніками(як і здоровими та багатими©)
Але, справді цікаво, що саме нам пан Кодер порадить?
(бо, я тут пишу переважно з роботи, тому щось вчитись можу, виключно, з інету - тобто, потрібно таке навчання, щоб я НЕ відлучався з робочого місця) - але щоб і було воно мені до душі/легко давалось це навчання :)

Але, мабуть, зараз вищезгаданий пан не має часу тут щось писати, так як мабуть, саме зараз, тріпає килимки/хідники/доріжки з балкону :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:29

Чого напали на Долярчика? Без Долярчика чи з Долярчиком, все одно будуватимуть. Нехай хлопчина заробляє.
Козак-характерник
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