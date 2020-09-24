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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 00:56
kozlodoev написав: Coder написав:
Але нерухомість для інвестицій - це вже зовсім інша історія. І я не бачу, що тут зміниться, коли у Вас буде умовний мільйон доларів. Замість того, щоб купити стару польску віллу, відреставрувати її, відкрити там затишний готель, і зробити його сімейним бізнесом, Ви купите цілий під'їзд смартів десь в Басівці (чи який там ще клаптик навколо Львова залишиться незабудованим), і будете тішитись тим, що Ви власник цілого гуртожитку.
Слушні думки. Оренда смартів - це фактично масовий сегмент, який доступний кожному. Більше того, саме в цю нішу відверто загоняють самі забудовники, звідусіль навішуючи відповідну рекламу.
В мене у всіляких ТРЦ вуха в'януть від засилля тієї реклами.
Одна їздить по усім відшибам на таксі, бо там її товарки купили собі бетонометри. У іншої в чоловіка маленька і треба збільшити, квартира тобто. У грінвіля постійно стартує нова секція самого комфортного житла (за версією грінвіля ж). І то все відкрито рекламується під інвестиціями в майбутнє і так далі. На білборди уваги вже навіть не звертаю. А люди входять в цю роль, яку їм нав'язують.
Інвестиції в бетон зараз такі ж трендові як депозити у свій час. І якщо гроші це найліквідніший актив, то нерухомість такою не є. Тут вже питання економічної складової, політичної ситуації, трендів на фінансових ринках, тощо.
Якщо взяти умовний проміжок часу з 2015 року по сьогодення, то можна сказати що інвестиція в бетон дозволила не втратити грошові активи, які були конвертовані в бетон. Все ж нерухомість виросла нехай вдвічі, умовно маємо 20% річних за 5 років (вірніше трішки менше якщо взяти складніший процент). Але це лише якщо цю нерухомість продати вже. В кінцевому результаті ми отримуємо вдвічі більше готівкового активу, але що саме сумне - за цей актив можна купити таку саму кількість бетонометрів, таку саму кількість арматури і таку саму кількість продуктів харчування.
Якщо нерухомість не продати, то вигода не зафіксована, вона лише віртуальна.
Реальною ж вона стане, якщо вийти в валютний кеш, а завтра відбудеться стрімка девальвація. Тільки цього ніхто не знає.
В довгостроковій ж перспективі, всі орендні квартири обростуть конкурентами, ринок насититься. Бо ми ж теж можемо почати повторювати за Успіхом, скуповуючи смарти цілими стояками. І тут саме основне питання, що буде тоді, коли захочеться мати повністю пасивний дохід, умовно років через 10+ - чи буде такий самий попит на наші вбиті смарти, чи доведеться таки робити ремонт з нуля, бо вони може будуть неконкурентноздатними з новими пропозиціями на ринку оренди в нових термітниках? А може навпаки, за цих 10 років десятки тисяч долярчиків не знайдуть нічого кращого, як купити бетонометри, тим самим перенаситивши ринок? Ще й за умови скорочення населення чи відтоку робочої сили? І постане питання продажу цих смартів, але кому?
На ці питання мені і самому важко відповісти. Вірніше теж присутнє бачення що масовий сегмент цього легкого на перший погляд бізнесу буде похований самими ж самоназваними "бізнесменами".
Не знаю жодного забудовника, який би здавав в оренду квартири, він їх лише продає. Ну а далі висновки можна зробити самому
Анекдот
Зустрілись два кума і один другому каже:
- ой куме, певно шо та Бентлі не дуже добра машина
- чого Ви так думаєте? (питає другий кум)
- та бо шось їх не дуже беруть...
Так от
Даруйте але те, що кажете Ви це те саме, що Я б вам сказав, що не знаю ніодного виробника авто який би заробляв на тому, що здає авто на прокат - хначить прокат авто поганий бізнес.
Чи не має виробників авто які мають свою службу таксі. Значить таксі теж не бізнес.
Просто це різні типи бізнесу. У девелопера своя історія,інтереси і ризики, а у раньтьє своя, от і все.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:09
kozlodoev написав:
А люди входять в цю роль, яку їм нав'язують.
в Украине обеспеченность квадратными метрами вообще не фонтан, а с учётом постоянного потока из села в город вообще налицо дефицит в основных городах. Не забудем и о том, что пока нет широко доступной ипотеки, цены держатся на минимуме.
Так что, нет никакого навязывания, есть здравый смысл и "свобода - осознанная необходимость".
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:58
Coder написав:
почали затикати рота тим, хто мислить не так як Ви
Так, я справді так не мислю і НЕ ДІЮ, як он наступне Вами написане >>>>>
Coder написав:
Зате тепер коли мені потрібно вийти витріпати килимок, я це роблю на охайному балконі.
Карл!!!
Тріпати килимок на балконі?!!!
Карлллл!!!
Все, далі справді немає сенсу продовжувати дискусію.
п.с.Шановні форумчани, ви теж рахуєте це ПРАВИЛЬНИМ і теж тріпаєте килимки на балконах?
Тобто - нехай вам так буде добре/зручно, а ваше сміття/пилюка з килимка - нехай летить по головах інших сусідів, на інші балкони, по інших вікнах сусідів, чи просто на загальне подвір'я???
Ммдаааааа.... - а ще мені тут намагаються закинути про "рагулізм")))
Акуєць!©
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:11
Coder написав:
1. В нас в під'їзді є балкони в двір. Вони були, скажімо так, трохи неохайні. Коли ми робили ремонт, ми закупили трохи більше плитки (на свій балкон в квартирі + на три балкони в під'їзді) і попросили нашого плиточника постелити плитку не лише на балконі в квартирі, але й на балконах в під'їзді. ЛКП до відома не ставив
. Зате тепер коли мені потрібно вийти витріпати килимок, я це роблю на охайному балконі
.
Какой "умный и воспитанный мальчик!".
Таких умников в простонародье величают бычьем и б№длом!
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:21
kozlodoev написав:
Якщо взяти умовний проміжок часу з 2015 року по сьогодення, то можна сказати що інвестиція в бетон дозволила не втратити грошові активи, які були конвертовані в бетон. Все ж нерухомість виросла нехай вдвічі, умовно маємо 20% річних за 5 років (вірніше трішки менше якщо взяти складніший процент). Але це лише якщо цю нерухомість продати вже. В кінцевому результаті ми отримуємо вдвічі більше готівкового активу, але що саме сумне - за цей актив можна купити
таку саму кількість бетонометрів, таку саму кількість арматури і таку саму кількість продуктів харчування.
На ці питання мені і самому важко відповісти. Вірніше теж присутнє бачення що масовий сегмент цього легкого на перший погляд бізнесу буде похований самими ж самоназваними "бізнесменами".
Ось де "собака зарита", як то кажуть. Я про це писав якось не так давно, саме на київській гілці, під заголовком - То де ж вибачайте шановні ваш "ДОРОЖАЙ"
? Але серед учасників "секти вічного росту КРЖН", звичайно що ця тема - то є свого роду табу і не особливо популярна. Зате продаж однушки на Позняках за 75 000$ готові цілу добу обговорювати (яка коштувала 25 000$ приблизно 5 років тому, на котловані). Я навожу елементарний приклад - моя власна квартира в новобудові у львові піднялася з 2016 року у 2.5 рази ( враховуючи ризик інвестиції в котлован коли "на вулиці текла кров") . Але паралельно з тим і ціни на продукти харчування, кафе, таксі, та інше також піднялися не менше за цей час, а на дещо навіть більше, як то комунальні послуги. Ось вам і Україна ... Як крути, а жити тут добре не стільки інвесторам, як корупціонерам .
Востаннє редагувалось roberto dark
в П'ят 08 жов, 2021 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:26
Coder написав:
Зате тепер коли мені потрібно вийти витріпати килимок, я це роблю на охайному балконі.
еліта пля! киломок трусити на голову Успіху!
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:14
Coder написав:
Якби Ви цей час замість читання/флудіння на форумі витратили на те, що б щось вивчити корисне, то вже б могли і більше заробляти.
наприклад що ?
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:28
yama написав: Coder написав:
Якби Ви цей час замість читання/флудіння на форумі витратили на те, що б щось вивчити корисне, то вже б могли і більше заробляти.
наприклад що ?
Айтішництво
Але, не всі можуть бути айтішніками(як і здоровими та багатими©)
Але, справді цікаво, що саме нам пан Кодер порадить?
(бо, я тут пишу переважно з роботи, тому щось вчитись можу, виключно, з інету - тобто, потрібно таке навчання, щоб я НЕ відлучався з робочого місця) - але щоб і було воно мені до душі/легко давалось це навчання
Але, мабуть, зараз вищезгаданий пан не має часу тут щось писати, так як мабуть, саме зараз, тріпає килимки/хідники/доріжки з балкону
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:29
Чого напали на Долярчика? Без Долярчика чи з Долярчиком, все одно будуватимуть. Нехай хлопчина заробляє. Ваша мораль для нього занадто дорога. Тільки заможні козаки можуть меценатствувати і мислити про високі матерії. Тут не до жиру.
Долярчик, заробляй на крипті. Це краще ніж бетон.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:40
Козак-характерник написав:
Чого напали на Долярчика? Без Долярчика чи з Долярчиком, все одно будуватимуть. Нехай хлопчина заробляє.
Ні, ні куме
Треба всім купувати лише польські/австрійські люкси, робити ремонт на весь під'їзд/сходову клітку за власні кошти і тоді маєте право, легко і не вимушено, тріпати килимки/хідники/доріжки на голови/вікна/балкони іншим сусідам, чи просто на загальний дворик/подвір'я!
Навіть, думаю, що після такого ремонту для всіх за свій кошт, то можна і в туалет ходити з балкона
А що? Статус вже дозволяє
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