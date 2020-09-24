kozlodoev написав:

Coder написав: Але нерухомість для інвестицій - це вже зовсім інша історія. І я не бачу, що тут зміниться, коли у Вас буде умовний мільйон доларів. Замість того, щоб купити стару польску віллу, відреставрувати її, відкрити там затишний готель, і зробити його сімейним бізнесом, Ви купите цілий під'їзд смартів десь в Басівці (чи який там ще клаптик навколо Львова залишиться незабудованим), і будете тішитись тим, що Ви власник цілого гуртожитку. Але нерухомість для інвестицій - це вже зовсім інша історія. І я не бачу, що тут зміниться, коли у Вас буде умовний мільйон доларів. Замість того, щоб купити стару польску віллу, відреставрувати її, відкрити там затишний готель, і зробити його сімейним бізнесом, Ви купите цілий під'їзд смартів десь в Басівці (чи який там ще клаптик навколо Львова залишиться незабудованим), і будете тішитись тим, що Ви власник цілого гуртожитку.

Слушні думки. Оренда смартів - це фактично масовий сегмент, який доступний кожному. Більше того, саме в цю нішу відверто загоняють самі забудовники, звідусіль навішуючи відповідну рекламу.В мене у всіляких ТРЦ вуха в'януть від засилля тієї реклами.Одна їздить по усім відшибам на таксі, бо там її товарки купили собі бетонометри. У іншої в чоловіка маленька і треба збільшити, квартира тобто. У грінвіля постійно стартує нова секція самого комфортного житла (за версією грінвіля ж). І то все відкрито рекламується під інвестиціями в майбутнє і так далі. На білборди уваги вже навіть не звертаю. А люди входять в цю роль, яку їм нав'язують.Інвестиції в бетон зараз такі ж трендові як депозити у свій час. І якщо гроші це найліквідніший актив, то нерухомість такою не є. Тут вже питання економічної складової, політичної ситуації, трендів на фінансових ринках, тощо.Якщо взяти умовний проміжок часу з 2015 року по сьогодення, то можна сказати що інвестиція в бетон дозволила не втратити грошові активи, які були конвертовані в бетон. Все ж нерухомість виросла нехай вдвічі, умовно маємо 20% річних за 5 років (вірніше трішки менше якщо взяти складніший процент). Але це лише якщо цю нерухомість продати вже. В кінцевому результаті ми отримуємо вдвічі більше готівкового активу, але що саме сумне - за цей актив можна купити таку саму кількість бетонометрів, таку саму кількість арматури і таку саму кількість продуктів харчування.Якщо нерухомість не продати, то вигода не зафіксована, вона лише віртуальна.Реальною ж вона стане, якщо вийти в валютний кеш, а завтра відбудеться стрімка девальвація. Тільки цього ніхто не знає.В довгостроковій ж перспективі, всі орендні квартири обростуть конкурентами, ринок насититься. Бо ми ж теж можемо почати повторювати за Успіхом, скуповуючи смарти цілими стояками. І тут саме основне питання, що буде тоді, коли захочеться мати повністю пасивний дохід, умовно років через 10+ - чи буде такий самий попит на наші вбиті смарти, чи доведеться таки робити ремонт з нуля, бо вони може будуть неконкурентноздатними з новими пропозиціями на ринку оренди в нових термітниках? А може навпаки, за цих 10 років десятки тисяч долярчиків не знайдуть нічого кращого, як купити бетонометри, тим самим перенаситивши ринок? Ще й за умови скорочення населення чи відтоку робочої сили? І постане питання продажу цих смартів, але кому?На ці питання мені і самому важко відповісти. Вірніше теж присутнє бачення що масовий сегмент цього легкого на перший погляд бізнесу буде похований самими ж самоназваними "бізнесменами".Не знаю жодного забудовника, який би здавав в оренду квартири, він їх лише продає. Ну а далі висновки можна зробити самому