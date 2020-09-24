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Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:39
Давайте швиденько відпишу, поки ви тут не переламали ноги танцюючи на моїх кістках.
В принципі, в мене не було ілюзій щодо кількості людей, що мають навчики мислити критично, системно і всебічно підходити до аналізу ситуації. Ну, а навішування ярликів - це взагалі національний спорт. Тому я не дуже здивований. Як говорив, Валерій Васильович Лобановський "Мы с пониманием относимся к вашему непониманию"
Коли людина бачить фразу:
Coder написав:
В нас в під'їзді є балкони в двір.
то кожен, в першу чершу, уявляє щось своє. Більшість уявить свій балкон, свій двір і т. ін. І це абсолютно природньо. Цікавіше стає, коли людина стикається з чимось, чому вона не може знайти притомне пояснення в межах своїх уявлень. І тут питання, як далеко людина може вийти за межі своєї уяви. Включити критичне мислення, і пошукати відповідь на питання: "А за яких умов це можливо?". Більшість танцюристів не змогла. Спробував лише flyman (завдяки чому я переїхав на Проспект Свободи), але спроба вийшла невдала, і, мабуть, через це, це повідомлення видалили модератори.
Тому я трішки спрощу всім задачу, і додам декілька штрихів до загальної картини. Уявіть собі:
1. Двір, в якому не ходять/гуляють люди. З вулиці в нього потрапити неможливо (хіба зайти з іншого кінця вулиці, та перелізти 5-6 парканів і підпорних стінок, що розділяють двори різних будинків). З під'їзду є вихід, але ці двері закриті. Ключі від дверей є в декількох квартирах, і ми їх відкриваємо, лише коли потрібно доступитися з метою якихось ремонтних чи профілактичних робіт (заміна водостоку, чистка каналізаційної решітки і т. ін.), або прибирання (наприклад, після ремонту даху, в двір попадало трохи всякого, і потрібно було прибрати).
2. В двір виходять балкони з нашого під'їзду, вікна з нашого під'їзду, а також маленькі віконця з туалетів і ванних кімнат нашого і сусіднього будинків, більшість з яких в різні роки під час ремонтів були демонтовані і закладені. До найближчих квартирних балконів (з кухонь будинку через один по вулиці) метрів приблизно 20. Тому незручностей ніби нікому не створюємо. Чому в множині? Тому що сусіди використовують ці балкони з тою самою метою що і ми. Щодо чистоти, то на додачу до того, що ми там натріпали, в дворику будинку через один є два дерева. Інколи вітер розносіть сухе листя з нього і в наше двір. Тому раз на рік ми просимо нашу двірничку там прибрати (після ремонту даху, ми з сусідами зробили суботник і прибрали самі).
3. І останнє. Ми з сусідами зібрались і домовились, як ми використовуємо, і як не використовуємо внутрішні балкони (горище, підвал, внутрішний двір), щоб не створювати незручностей один одному. Просто один приклад. Колись в будинку жило більше курців, і, так сталося, що внутрішні балкони використовувались ними для паління. На перекурах сусіди зустрічались, спілкувались. Це тривало десятки років. Потім в будинку залишилось двоє курців (когось не стало, хтось переїхав, хтось кинув палити). Близько двох років тому ми зібралися, і більшість сказала, що паління на внутрішніх балконах їм не комфортно, оскільки цигарковий дим інколи затягуало в під'їзд. Тому ми домовились, що не будемо використовувати їх для паління, забрали з них попільнички, тепер курці палять на своїх балконах, або ще десь. Дві квартири в будинку здаються. З одними квартирантами мали інцидент - вони були не в курсі домовленостей. Поговорили, домовились, питання вирішилось. На майбутнє біля внутрішніх балконів повісили таблички "Не палити".
Ми також обговорювали можливість зробити наш двір експлуатованим, але його конфігурація не дозволяє зробити щось притомне, щоб там хотілося б проводити час людям. Єдина "жива" ідея була - додати трішки озеленення. Якщо ми колись це реалізуємо і вирішимо, що більше не пасує тріпати килимки на внутрішніх балконах, я вам про це обов'язково розповім.
Мені здається, що це не є якісь фантастичні речі, щоб їх не можна було уявити чи, навіть, реалізувати. Так, для цього потрібно прикласти трішки зусиль (і це, мабуть, складніше ніж просто навішувати ярлики), але воно того варте.
Всім гарних вихідних!
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Coder
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:54
Coder написав:
Давайте швиденько відпишу, поки ви тут не переламали ноги танцюючи на моїх кістках.
В принципі, в мене не було ілюзій щодо кількості людей, що мають навчики мислити критично, системно і всебічно підходити до аналізу ситуації. Ну, а навішування ярликів - це взагалі національний спорт. Тому я не дуже здивований. Як говорив, Валерій Васильович Лобановський "Мы с пониманием относимся к вашему непониманию"
Коли людина бачить фразу:
Coder написав:
В нас в під'їзді є балкони в двір.
то кожен, в першу чершу, уявляє щось своє. Більшість уявить свій балкон, свій двір і т. ін. І це абсолютно природньо. Цікавіше стає, коли людина стикається з чимось, чому вона не може знайти притомне пояснення в межах своїх уявлень. І тут питання, як далеко людина може вийти за межі своєї уяви. Включити критичне мислення, і пошукати відповідь на питання: "А за яких умов це можливо?". Більшість танцюристів не змогла. Спробував лише flyman (завдяки чому я переїхав на Проспект Свободи), але спроба вийшла невдала, і, мабуть, через це, це повідомлення видалили модератори.
Тому я трішки спрощу всім задачу, і додам декілька штрихів до загальної картини. Уявіть собі:
1. Двір, в якому не ходять/гуляють люди. З вулиці в нього потрапити неможливо (хіба зайти з іншого кінця вулиці, та перелізти 5-6 парканів і підпорних стінок, що розділяють двори різних будинків). З під'їзду є вихід, але ці двері закриті. Ключі від дверей є в декількох квартирах, і ми їх відкриваємо, лише коли потрібно доступитися з метою якихось ремонтних чи профілактичних робіт (заміна водостоку, чистка каналізаційної решітки і т. ін.), або прибирання (наприклад, після ремонту даху, в двір попадало трохи всякого, і потрібно було прибрати).
2. В двір виходять балкони з нашого під'їзду, вікна з нашого під'їзду, а також маленькі віконця з туалетів і ванних кімнат нашого і сусіднього будинків, більшість з яких в різні роки під час ремонтів були демонтовані і закладені. До найближчих квартирних балконів (з кухонь будинку через один по вулиці) метрів приблизно 20. Тому незручностей ніби нікому не створюємо. Чому в множині? Тому що сусіди використовують ці балкони з тою самою метою що і ми. Щодо чистоти, то на додачу до того, що ми там натріпали, в дворику будинку через один є два дерева. Інколи вітер розносіть сухе листя з нього і в наше двір. Тому раз на рік ми просимо нашу двірничку там прибрати (після ремонту даху, ми з сусідами зробили суботник і прибрали самі).
3. І останнє. Ми з сусідами зібрались і домовились, як ми використовуємо, і як не використовуємо внутрішні балкони (горище, підвал, внутрішний двір), щоб не створювати незручностей один одному. Просто один приклад. Колись в будинку жило більше курців, і, так сталося, що внутрішні балкони використовувались ними для паління. На перекурах сусіди зустрічались, спілкувались. Це тривало десятки років. Потім в будинку залишилось двоє курців (когось не стало, хтось переїхав, хтось кинув палити). Близько двох років тому ми зібралися, і більшість сказала, що паління на внутрішніх балконах їм не комфортно, оскільки цигарковий дим інколи затягуало в під'їзд. Тому ми домовились, що не будемо використовувати їх для паління, забрали з них попільнички, тепер курці палять на своїх балконах, або ще десь. Дві квартири в будинку здаються. З одними квартирантами мали інцидент - вони були не в курсі домовленостей. Поговорили, домовились, питання вирішилось. На майбутнє біля внутрішніх балконів повісили таблички "Не палити".
Ми також обговорювали можливість зробити наш двір експлуатованим, але його конфігурація не дозволяє зробити щось притомне, щоб там хотілося б проводити час людям. Єдина "жива" ідея була - додати трішки озеленення. Якщо ми колись це реалізуємо і вирішимо, що більше не пасує тріпати килимки на внутрішніх балконах, я вам про це обов'язково розповім.
Мені здається, що це не є якісь фантастичні речі, щоб їх не можна було уявити чи, навіть, реалізувати. Так, для цього потрібно прикласти трішки зусиль (і це, мабуть, складніше ніж просто навішувати ярлики), але воно того варте.
Всім гарних вихідних!
Справа в тому , що як долярчик так і Флайман звісно ж НЕ ЗНАЛИ
, що в спражніх австрійських люксах є майже усюди 2 балкони, по проектах ГРАМОТНИХ АРХІТЕКТОРІВ, (які не проектували сучасні "г_авалони"), один з яких у внутрішній у двір для господарських нужд і по якому як правило, заходила в частину квартири, де жили пани, саме покоївка, через так званий "чорний хід". У всякому разі так було в мене, в квартирі мого дитинства
. Та чому тут дивуватись взагалі ? Ви мого попереднього поста про "долярчиків" прочитали? Якщо ні, то я вам нагадую... Що ще потрібно про цих персонажів знати?
Востаннє редагувалось roberto dark
в П'ят 08 жов, 2021 19:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:57
Coder
Я вважаю шановний coder досить наївно "метати бісер перед свинями" та й взагалі було писати цей, насправді прекрасний пост, раз вже ви собі СЛОВО ДАЛИ, бо це знаєте "як об стінку горох". І взагалі ця ситуація нагадує мої багатомісячні "страждання", добитися хоч якогось розуміння з боку того ж турецького вчителя долярчика, але "воз і нині там". В решті решт все закінчується банальним срачем.
Бо це люди які бачать навколишній світ переважно через призму $ і власної вигоди. А чого можна чекати від цієї аудиторії із "грязі в князі"? Це хронічна хвороба майже усього нашого суспільства на сотні років, незалежно навіть від рівня освіти чи інтелектуальних здібностей (на прикладі вищеозначенного акурта).
Тому їм щось писати про соціальне підприємництво чи ревіталізацію Львова - абсолютно марна справа. Все рівно, що канібалу доводити переваги вегетаріанства.
Здається Франт на форумі сказав дуже влучну фразу, що сприйняття Львова долярчиком - це "погляд через вікно маршрутки, невиспаного та ображеного на світ селюка, їдучого торгувати на Сихівський ринок". Іронія в тому, що він уже 12 років живе у Львові, із його слів "набрався міського", від СОБІ ПОДІБНИХ і вважає себе майже "ЛЬВІВ'ЯНИНОМ", а його діти, в майбутньому будуть позиціонуватись чи не "дворянського походження".
Трагедія в тому, що такі долярчикі заселяють Львів вже десятки років, і тому львів'яни, навіть у третьому поколінні як я, змушені виїзжати на чужбину, подалі від цього безладу який вони коять. Я ВЖЕ ПИСАВ, що "долярчик" - це як квінтесенція українського "рагулізму" набувших певних міськіх рис, і тому жити поруч з ними пліч о пліч - НА ЖАЛЬ НЕ БАЖАЮ.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:22
Та ясно, якщо балкон в двір, то тріпати хідники еліті можна.
Думаю, що кидати недопалки теж.
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