Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:39

Coder написав: В нас в під'їзді є балкони в двір. В нас в під'їзді є балкони в двір.

Давайте швиденько відпишу, поки ви тут не переламали ноги танцюючи на моїх кістках.В принципі, в мене не було ілюзій щодо кількості людей, що мають навчики мислити критично, системно і всебічно підходити до аналізу ситуації. Ну, а навішування ярликів - це взагалі національний спорт. Тому я не дуже здивований. Як говорив, Валерій Васильович Лобановський "Мы с пониманием относимся к вашему непониманию"Коли людина бачить фразу:то кожен, в першу чершу, уявляє щось своє. Більшість уявить свій балкон, свій двір і т. ін. І це абсолютно природньо. Цікавіше стає, коли людина стикається з чимось, чому вона не може знайти притомне пояснення в межах своїх уявлень. І тут питання, як далеко людина може вийти за межі своєї уяви. Включити критичне мислення, і пошукати відповідь на питання: "А за яких умов це можливо?". Більшість танцюристів не змогла. Спробував лише flyman (завдяки чому я переїхав на Проспект Свободи), але спроба вийшла невдала, і, мабуть, через це, це повідомлення видалили модератори.Тому я трішки спрощу всім задачу, і додам декілька штрихів до загальної картини. Уявіть собі:1. Двір, в якому не ходять/гуляють люди. З вулиці в нього потрапити неможливо (хіба зайти з іншого кінця вулиці, та перелізти 5-6 парканів і підпорних стінок, що розділяють двори різних будинків). З під'їзду є вихід, але ці двері закриті. Ключі від дверей є в декількох квартирах, і ми їх відкриваємо, лише коли потрібно доступитися з метою якихось ремонтних чи профілактичних робіт (заміна водостоку, чистка каналізаційної решітки і т. ін.), або прибирання (наприклад, після ремонту даху, в двір попадало трохи всякого, і потрібно було прибрати).2. В двір виходять балкони з нашого під'їзду, вікна з нашого під'їзду, а також маленькі віконця з туалетів і ванних кімнат нашого і сусіднього будинків, більшість з яких в різні роки під час ремонтів були демонтовані і закладені. До найближчих квартирних балконів (з кухонь будинку через один по вулиці) метрів приблизно 20. Тому незручностей ніби нікому не створюємо. Чому в множині? Тому що сусіди використовують ці балкони з тою самою метою що і ми. Щодо чистоти, то на додачу до того, що ми там натріпали, в дворику будинку через один є два дерева. Інколи вітер розносіть сухе листя з нього і в наше двір. Тому раз на рік ми просимо нашу двірничку там прибрати (після ремонту даху, ми з сусідами зробили суботник і прибрали самі).3. І останнє. Ми з сусідами зібрались і домовились, як ми використовуємо, і як не використовуємо внутрішні балкони (горище, підвал, внутрішний двір), щоб не створювати незручностей один одному. Просто один приклад. Колись в будинку жило більше курців, і, так сталося, що внутрішні балкони використовувались ними для паління. На перекурах сусіди зустрічались, спілкувались. Це тривало десятки років. Потім в будинку залишилось двоє курців (когось не стало, хтось переїхав, хтось кинув палити). Близько двох років тому ми зібралися, і більшість сказала, що паління на внутрішніх балконах їм не комфортно, оскільки цигарковий дим інколи затягуало в під'їзд. Тому ми домовились, що не будемо використовувати їх для паління, забрали з них попільнички, тепер курці палять на своїх балконах, або ще десь. Дві квартири в будинку здаються. З одними квартирантами мали інцидент - вони були не в курсі домовленостей. Поговорили, домовились, питання вирішилось. На майбутнє біля внутрішніх балконів повісили таблички "Не палити".Ми також обговорювали можливість зробити наш двір експлуатованим, але його конфігурація не дозволяє зробити щось притомне, щоб там хотілося б проводити час людям. Єдина "жива" ідея була - додати трішки озеленення. Якщо ми колись це реалізуємо і вирішимо, що більше не пасує тріпати килимки на внутрішніх балконах, я вам про це обов'язково розповім.Мені здається, що це не є якісь фантастичні речі, щоб їх не можна було уявити чи, навіть, реалізувати. Так, для цього потрібно прикласти трішки зусиль (і це, мабуть, складніше ніж просто навішувати ярлики), але воно того варте.Всім гарних вихідних!