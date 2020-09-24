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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:47
roberto dark написав:vitaliian
Деловитость Ирпеня объясняется тем, что это пригород столицы, где большинство населения работают в Киеве и соответственно там более динамичная жизнь, да и в целом публика помоложе.
Не совсем. Ирпенские понаехи вполне платежеспособные граждане, купившие там квартиру. Логично что в такой среде комфортно делать бизнес. В Броварах такого нет, там 80% жилого фонда совкошлак доставшийся некогда бесплатно, впоследствии переходивший по наследству независимо от платежеспособности наследников. В итоге 2 разных мира.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:55
vitaliian написав: roberto dark написав:vitaliian
Деловитость Ирпеня объясняется тем, что это пригород столицы, где большинство населения работают в Киеве и соответственно там более динамичная жизнь, да и в целом публика помоложе.
Не совсем. Ирпенские понаехи вполне платежеспособные граждане, купившие там квартиру. Вполне логично что в такой среде комфортно делать бизнес. В Броварах такого нет, там 80% жилого фонда совкошлак доставшийся некогда бесплатно, впоследствии переходивший по наследству независимо от платежеспособности наследников. В итоге 2 разных мира.
Зависит ещё кому и от кого "спадщина" досталась. Вы слишком категоричны в этом вопросе. Многим моим друзьям, одноклассникам и одногрупникам во Львове квартиры достались таким образом, но среди них маргиналов единицы. И в тоже время активных и "успешных" долярчиков, сумевших "НАЖИТЬ" на квартиры в котловане Ирпеня может быть очень даже немало.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 23:06
roberto dark
да моя теория не лишена недостатков но другой обьясняющей такую разницу Ирпеня с Вышгородом, Броварами, Борисполем, Обуховым у меня нет. Ирпень развивается по другому принципу, там строятся парки, набережная, отремонтированы все дороги, практически с нуля в поле строится 4х полосная трасса, свежая новость за сегодня
4 смуги і бульвар: в Ірпені по вулиці Технологічній розпочався довгоочікуваний ремонт дороги
На в’їзді в Ірпінь з боку Михайлівки-Рубежівки і Ворзеля розпочався капітальний ремонт дороги, яка пролягає вздовж району Синергії.
Як вдалося дізнатися редакції «04597», сусідній канал, який вже не експлуатується багато років, був викопаний і сьогодні засипається твердим ґрунтом. За проєктом, у районі Синергії дорогу планують розширити, тобто вона матиме 4 смуги і бульвар. Нова ділянка дороги стане найбільшим в’їздом у Ірпінь і розвантажить місто від заторів.
всего этого нет ни в Вышгороде ни в Броварах.
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