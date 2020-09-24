Додано: П'ят 08 жов, 2021 23:06

4 смуги і бульвар: в Ірпені по вулиці Технологічній розпочався довгоочікуваний ремонт дороги



На в’їзді в Ірпінь з боку Михайлівки-Рубежівки і Ворзеля розпочався капітальний ремонт дороги, яка пролягає вздовж району Синергії.



Як вдалося дізнатися редакції «04597», сусідній канал, який вже не експлуатується багато років, був викопаний і сьогодні засипається твердим ґрунтом. За проєктом, у районі Синергії дорогу планують розширити, тобто вона матиме 4 смуги і бульвар. Нова ділянка дороги стане найбільшим в’їздом у Ірпінь і розвантажить місто від заторів.

да моя теория не лишена недостатков но другой обьясняющей такую разницу Ирпеня с Вышгородом, Броварами, Борисполем, Обуховым у меня нет. Ирпень развивается по другому принципу, там строятся парки, набережная, отремонтированы все дороги, практически с нуля в поле строится 4х полосная трасса, свежая новость за сегоднявсего этого нет ни в Вышгороде ни в Броварах.Не помню в каком году 16-17 встретился мне на моем районе мэр Ирпеня, с какими то чиновниками, мы с ним на тот момент не были знакомы, но он поздоровался и спросил мое мнение чего не хватает в этом районе. Я тогда ответил спортплощадки с футбольным полем. На моем районе их не построили но построили дальше - на набережной и не только футбольное, но и скейтпарк, боксерский ринг, волейбольное, баскетбольное, качалку, чето для детей. Ни в одном из пригородов похожего проекта нет.