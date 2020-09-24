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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 813814815816>
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:55

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:vitaliian Деловитость Ирпеня объясняется тем, что это пригород столицы, где большинство населения работают в Киеве и соответственно там более динамичная жизнь, да и в целом публика помоложе.

Не совсем. Ирпенские понаехи вполне платежеспособные граждане, купившие там квартиру. Вполне логично что в такой среде комфортно делать бизнес. В Броварах такого нет, там 80% жилого фонда совкошлак доставшийся некогда бесплатно, впоследствии переходивший по наследству независимо от платежеспособности наследников. В итоге 2 разных мира.

Зависит ещё кому и от кого "спадщина" досталась. Вы слишком категоричны в этом вопросе. Многим моим друзьям, одноклассникам и одногрупникам во Львове квартиры достались таким образом, но среди них маргиналов единицы. И в тоже время активных и "успешных" долярчиков, сумевших "НАЖИТЬ" на квартиры в котловане Ирпеня может быть очень даже немало.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 23:06

roberto dark да моя теория не лишена недостатков но другой обьясняющей такую разницу Ирпеня с Вышгородом, Броварами, Борисполем, Обуховым у меня нет. Ирпень развивается по другому принципу, там строятся парки, набережная, отремонтированы все дороги, практически с нуля в поле строится 4х полосная трасса, свежая новость за сегодня
4 смуги і бульвар: в Ірпені по вулиці Технологічній розпочався довгоочікуваний ремонт дороги

На в’їзді в Ірпінь з боку Михайлівки-Рубежівки і Ворзеля розпочався капітальний ремонт дороги, яка пролягає вздовж району Синергії.

Як вдалося дізнатися редакції «04597», сусідній канал, який вже не експлуатується багато років, був викопаний і сьогодні засипається твердим ґрунтом. За проєктом, у районі Синергії дорогу планують розширити, тобто вона матиме 4 смуги і бульвар. Нова ділянка дороги стане найбільшим в’їздом у Ірпінь і розвантажить місто від заторів.
всего этого нет ни в Вышгороде ни в Броварах.

Не помню в каком году 16-17 встретился мне на моем районе мэр Ирпеня, с какими то чиновниками, мы с ним на тот момент не были знакомы, но он поздоровался и спросил мое мнение чего не хватает в этом районе. Я тогда ответил спортплощадки с футбольным полем. На моем районе их не построили но построили дальше - на набережной и не только футбольное, но и скейтпарк, боксерский ринг, волейбольное, баскетбольное, качалку, чето для детей. Ни в одном из пригородов похожего проекта нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 23:21

  vitaliian написав:[qu В Ирпене я тоже гопоты не видел, но там все очень деловые, как будто не город а бизнес-центр. В таком окружении приятно делать бизнес, но для общения оно мало подходит.


Правильно подмечено. Для общения и спокойной жизни подходят больше периферийные, курортные города, особенно в не бедных странах, где нет особо преступности. Прожил какое-то время в небольшом курортном городе на море. Ритм жизни сильно отличается от большого города где живу сейчас, хотя также на побережье.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 23:27

  roberto dark написав:
  vitaliian написав:[qu В Ирпене я тоже гопоты не видел, но там все очень деловые, как будто не город а бизнес-центр. В таком окружении приятно делать бизнес, но для общения оно мало подходит.


Правильно подмечено. Для общения и спокойной жизни подходят больше периферийные, курортные города, особенно в не бедных странах, где нет особо преступности. Прожил какое-то время в небольшом курортном городе на море. Ритм жизни сильно отличается от большого города где живу сейчас, хотя также на побережье.
одна из причин почему я не хочу жить в Киеве. Постоянный бег. Если Ирпень надоест может переберусь в Трускавец Сходницу. Если денег хватит на какой то местный бизнес типа отеля или спа центра.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 23:40

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:
  vitaliian написав:[qu В Ирпене я тоже гопоты не видел, но там все очень деловые, как будто не город а бизнес-центр. В таком окружении приятно делать бизнес, но для общения оно мало подходит.


Правильно подмечено. Для общения и спокойной жизни подходят больше периферийные, курортные города, особенно в не бедных странах, где нет особо преступности. Прожил какое-то время в небольшом курортном городе на море. Ритм жизни сильно отличается от большого города где живу сейчас, хотя также на побережье.
одна из причин почему я не хочу жить в Киеве. Постоянный бег. Если Ирпень надоест может переберусь в Трускавец Сходницу. Если денег хватит на какой то местный бизнес типа отеля или спа центра.


Мне тоже Трускавец нравится. Много зелени, парк со старыми деревьями. Час езды от Львова и Карпаты недалеко. Но там ещё конечно инфраструктура слабая, а в Сходнице и подавно. Проблема этих курортов - это очень короткий сезон . Бизнесы там как по мне ПОКА не перспективны. Хотя смотрю строят там новостройки тоже. Пару лет назад приятель звонил из Трускавца, предлагал по случаю, полноценную однуху в только сданом новостройе за 15к $)). Я отказался потому как на окраине.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 05:58

roberto dark Как раз слабая инфраструктура это как раз бизнес возможности, но нужен платежеспособный клиент. Непаханное поле я бы сказал.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 10:00

За крок до перевороту думок!©

  Coder написав:Якщо ми колись це реалізуємо і вирішимо, що більше не пасує тріпати килимки на внутрішніх балконах, я вам про це обов'язково розповім

Та ми вже всі тут зрозуміли))
Одним словом - "srav, i sratu bydy!© :D
2 балкона - хі-хі ©
Та хоч ДЕСЯТЬ балконів!
Невже не зрозуміло, що:
1. НЕ МОЖНА трусити на загальний дворик своє сміття/пилюку, так як вітер буде її піднімати! - та й, взагалі, хіба внутрішній дворик - це смітник?
2. НЕ МОЖНА зтрушувати/тріпати свої килимки на балконі, так як ВАШЕ сміття/пилюка розноситься по всіх нижніх поверхах, осідаючи сусідам на віконні рами, підвіконня, скло(а якщо це все вологе, після дощу/туману, то це ще більше прилипає до цих речей)
І, не дай Боже, щоб в когось з сусідів у цей час було відкрите/привідкрите вікно! :shock: - а сусіди в цей час можуть бути не дома, чи в сусідній кімнаті і не чути(щоб закрити вікно), як пан Кодер гарненько витрушує/витріпує/вичищає свої килимки "НА ЗАГАЛ!" :mrgreen:

п.с.
Та є зараз такі потужні пилосмоки!!!
Та є зараз миючі пилосмоки!!!
Та "накрайняк" - взяти щітку і плин, і зробити вологу чистку килимків, нехай вже, навіть, на тому ж балконі - але вже не буде пилюка летіти по вікнах сусідів!

Тож, якщо думаєте за місто/будинок, то не забувайте і за комфорт сусідів думати!
ДумайТЕ!© :D
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 10:19

  vitaliian написав:roberto dark Как раз слабая инфраструктура это как раз бизнес возможности, но нужен платежеспособный клиент. Непаханное поле я бы сказал.


Был бы ЗАПРОС, там уже местные долярчики давно пооткрывали, всё что нужно. А ЕГО НЕТ, в отличии хотя бы от того же Львова и как я уже сказал из-за короткого сезона. Смотрел ролики одного блогера там живущего. С конца сентября даже возле бювета довольно мало людей.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 10:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську і Одеську Нерухоміс

Доречі, мені завжди цікаво було, чому Одеса не користується шаленим попитом по нерухомості?
По логіці, то там 9-ть місяців здаєте в оренду квартиру по звичайній ціні, а 3міс - по подвійній!(ну, чи майже по подвійній)
По тій же логіці, Одеса мала б "взувати" Львів та й бути, на рівні Києва(по рентабельності оренди) - але чомусь це не так?
Чому?
Мало роботи в несезон?
Чим Одеський період несезону оренди, відрізняється від Львівського звичайного?
У Львові значно більше роботи?
Чи в чому справа?
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:05

Успіх если в Киев на работу едут со всей Украины, во Львов со всей Галичины, то в Одессу только с Одесской области. Далее своя специфика малого бизнеса, не хочу рассказать подробности но бизнесом там дают заниматься только приближенным к власти людям. Этому есть свое объяснение, Одесса 9 месяцев проедает то что заработала за 3. Вне сезона
Одесса почти бедствует, работы нет, много лишней недвижимости, номера в отелях сдаются помесячно по цене 1к квартиры.. зато летом цены отрываются от реальности.
vitaliian
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