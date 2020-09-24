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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 жов, 2021 11:07
Аппетит у долярчика росте... Скоро буде питати, що там із цінами у NY? Нехай тільки не забуде пізніше запостити для ФЛУДЕРІВ, що це гілка про ОРЕНДУ саме у Львові.
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roberto dark
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Додано: Суб 09 жов, 2021 11:08
roberto dark написав: vitaliian написав:roberto dark
Как раз слабая инфраструктура это как раз бизнес возможности, но нужен платежеспособный клиент. Непаханное поле я бы сказал.
Был бы ЗАПРОС, там уже местные долярчики давно пооткрывали, всё что нужно. А ЕГО НЕТ, в отличии хотя бы от того же Львова и как я уже сказал из-за короткого сезона
. Смотрел ролики одного блогера там живущего. С конца сентября даже возле бювета довольно мало людей.
полностью согласен, нужен рост, чтобы ехать туда с инвестициями, а плодить базарных бабок пустая трата времени
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vitaliian
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