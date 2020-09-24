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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 жов, 2021 11:07
Аппетит у долярчика росте... Скоро буде питати, що там із цінами у NY? Нехай тільки не забуде пізніше запостити для ФЛУДЕРІВ, що це гілка про ОРЕНДУ саме у Львові.
Додано: Суб 09 жов, 2021 11:08
полностью согласен, нужен рост, чтобы ехать туда с инвестициями, а плодить базарных бабок пустая трата времени
Додано: Суб 09 жов, 2021 20:21
курде, вернувсі з лісів, пивка смикнув зо кілька літрів, живого, так жиби файно сі травило, а тутай хлописка межи собов виясняют де килими/коци тріпати! Сонечко ладно в писок світит,а вони по форумах сидют! А то здрайці француваті:-) Та повилазьте з то - тої свої нерохомости і заживіть врешти:-) Так тепло БулО, жи я хтів до возера булькнути -скупнутись-з раками побалакати за погоду, але жона мі смикнула за споденьки і казала-Варяте! Людиска в Лємбергу думают за фінанси а ти ту наніц зварював і я сі вспокояв
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