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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 813814815816
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:07

Аппетит у долярчика росте... Скоро буде питати, що там із цінами у NY? Нехай тільки не забуде пізніше запостити для ФЛУДЕРІВ, що це гілка про ОРЕНДУ саме у Львові.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:08

  roberto dark написав:
  vitaliian написав:roberto dark Как раз слабая инфраструктура это как раз бизнес возможности, но нужен платежеспособный клиент. Непаханное поле я бы сказал.


Был бы ЗАПРОС, там уже местные долярчики давно пооткрывали, всё что нужно. А ЕГО НЕТ, в отличии хотя бы от того же Львова и как я уже сказал из-за короткого сезона. Смотрел ролики одного блогера там живущего. С конца сентября даже возле бювета довольно мало людей.
полностью согласен, нужен рост, чтобы ехать туда с инвестициями, а плодить базарных бабок пустая трата времени
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 20:21

  Успіх написав:Та ми вже всі тут зрозуміли))
Одним словом


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курде, вернувсі з лісів, пивка смикнув зо кілька літрів, живого, так жиби файно сі травило, а тутай хлописка межи собов виясняют де килими/коци тріпати! Сонечко ладно в писок світит,а вони по форумах сидют! А то здрайці француваті:-) Та повилазьте з то - тої свої нерохомости і заживіть врешти:-) Так тепло БулО, жи я хтів до возера булькнути -скупнутись-з раками побалакати за погоду, але жона мі смикнула за споденьки і казала-Варяте! Людиска в Лємбергу думают за фінанси а ти ту наніц зварював :oops: :lol: і я сі вспокояв :oops:
jump
 
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  #<1 ... 813814815816
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