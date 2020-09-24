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vitaliian написав:roberto dark Как раз слабая инфраструктура это как раз бизнес возможности, но нужен платежеспособный клиент. Непаханное поле я бы сказал.
Был бы ЗАПРОС, там уже местные долярчики давно пооткрывали, всё что нужно. А ЕГО НЕТ, в отличии хотя бы от того же Львова и как я уже сказал из-за короткого сезона. Смотрел ролики одного блогера там живущего. С конца сентября даже возле бювета довольно мало людей.
полностью согласен, нужен рост, чтобы ехать туда с инвестициями, а плодить базарных бабок пустая трата времени
Успіх написав:Та ми вже всі тут зрозуміли)) Одним словом
курде, вернувсі з лісів, пивка смикнув зо кілька літрів, живого, так жиби файно сі травило, а тутай хлописка межи собов виясняют де килими/коци тріпати! Сонечко ладно в писок світит,а вони по форумах сидют! А то здрайці француваті:-) Та повилазьте з то - тої свої нерохомости і заживіть врешти:-) Так тепло БулО, жи я хтів до возера булькнути -скупнутись-з раками побалакати за погоду, але жона мі смикнула за споденьки і казала-Варяте! Людиска в Лємбергу думают за фінанси а ти ту наніц зварював і я сі вспокояв
ну так жиби зевсім варя’та не траскати-придививсі на хатки довкола-Малечковичі/Рудно/Зимна Вода - на й го шляк трафит, але єст файні пропозиції - 160 тисячок = цалий дім з ділянков під тарадайку Але важєйте жи тра доїжджати
vitaliian написав:[qu В Ирпене я тоже гопоты не видел, но там все очень деловые, как будто не город а бизнес-центр. В таком окружении приятно делать бизнес, но для общения оно мало подходит.
Правильно подмечено. Для общения и спокойной жизни подходят больше периферийные, курортные города, особенно в не бедных странах, где нет особо преступности. Прожил какое-то время в небольшом курортном городе на море. Ритм жизни сильно отличается от большого города где живу сейчас, хотя также на побережье.
одна из причин почему я не хочу жить в Киеве. Постоянный бег. Если Ирпень надоест может переберусь в Трускавец Сходницу. Если денег хватит на какой то местный бизнес типа отеля или спа центра.
Мені вчора в електричці один кадр втулив таке, що Бучу приєднають скоро до Києва, а Ірпінь ні.