|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 жов, 2021 09:08
vitaliian написав:juristkostya
что такое "вовремя" определяет ваше окружение, установливая рамки и правила. Где и в чем вы готовы быть первым (то есть выйти за рамки и правила) определяете только вы. Надеюсь не сильно сложно для понимания? Пробки прежде всего в головах, их создают не столько люди, сколько правила, по которым люди оказываются в одно время в одном месте.
Действительно, зачем людям собираться в одно время в одном месте... Глупость это.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3759
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1051 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 жов, 2021 09:10
juristkostya написав: vitaliian написав:juristkostya
что такое "вовремя" определяет ваше окружение, установливая рамки и правила. Где и в чем вы готовы быть первым (то есть выйти за рамки и правила) определяете только вы. Надеюсь не сильно сложно для понимания? Пробки прежде всего в головах, их создают не столько люди, сколько правила, по которым люди оказываются в одно время в одном месте.
Действительно, зачем людям собираться в одно время в одном месте... Глупость это.
Неожиданное прозрение? Правило приезжать на работу на 10:00 как раз и создает хаос на дорогах.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8838
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1586 раз.
- Подякували: 2299 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 жов, 2021 12:20
vitaliian написав:juristkostya
что такое "вовремя" определяет ваше окружение, установливая рамки и правила. Где и в чем вы готовы быть первым (то есть выйти за рамки и правила) определяете только вы. Надеюсь не сильно сложно для понимания? Пробки прежде всего в головах, их создают не столько люди, сколько правила, по которым люди массового оказываются в одно время в одном месте. В выходные когда большинство правил поведения пересичных "отдыхают" пробок тоже нет
Да не , в субботу тоже уже напряжно ездить стало.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 896
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4
, zРадио
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|3202
|487246
|
Нед 10 жов, 2021 23:41
akurt
|
|64
|13468
|
|
|241
|51722
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|