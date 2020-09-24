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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 814815816817
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:08

  vitaliian написав:juristkostya что такое "вовремя" определяет ваше окружение, установливая рамки и правила. Где и в чем вы готовы быть первым (то есть выйти за рамки и правила) определяете только вы. Надеюсь не сильно сложно для понимания? Пробки прежде всего в головах, их создают не столько люди, сколько правила, по которым люди оказываются в одно время в одном месте.

Действительно, зачем людям собираться в одно время в одном месте... Глупость это.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:10

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:juristkostya что такое "вовремя" определяет ваше окружение, установливая рамки и правила. Где и в чем вы готовы быть первым (то есть выйти за рамки и правила) определяете только вы. Надеюсь не сильно сложно для понимания? Пробки прежде всего в головах, их создают не столько люди, сколько правила, по которым люди оказываются в одно время в одном месте.

Действительно, зачем людям собираться в одно время в одном месте... Глупость это.

Неожиданное прозрение? Правило приезжать на работу на 10:00 как раз и создает хаос на дорогах.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:20

  vitaliian написав:juristkostya что такое "вовремя" определяет ваше окружение, установливая рамки и правила. Где и в чем вы готовы быть первым (то есть выйти за рамки и правила) определяете только вы. Надеюсь не сильно сложно для понимания? Пробки прежде всего в головах, их создают не столько люди, сколько правила, по которым люди массового оказываются в одно время в одном месте. В выходные когда большинство правил поведения пересичных "отдыхают" пробок тоже нет

Да не , в субботу тоже уже напряжно ездить стало.
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:51

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:juristkostya что такое "вовремя" определяет ваше окружение, установливая рамки и правила. Где и в чем вы готовы быть первым (то есть выйти за рамки и правила) определяете только вы. Надеюсь не сильно сложно для понимания? Пробки прежде всего в головах, их создают не столько люди, сколько правила, по которым люди оказываются в одно время в одном месте.

Действительно, зачем людям собираться в одно время в одном месте... Глупость это.

Неожиданное прозрение? Правило приезжать на работу на 10:00 как раз и создает хаос на дорогах.

Конечно, когда у части людей работа с 8, а у другой части с 10, они взаимодействуют намного эффективнее, это ж очевидно
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 20:11

juristkostya электронные средства коммуникации? Нет не слышали, на планерку надо приходить лично с большой стопкой бумаг и блокнотом.
vitaliian
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