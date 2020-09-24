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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 жов, 2021 09:08
vitaliian написав:juristkostya
что такое "вовремя" определяет ваше окружение, установливая рамки и правила. Где и в чем вы готовы быть первым (то есть выйти за рамки и правила) определяете только вы. Надеюсь не сильно сложно для понимания? Пробки прежде всего в головах, их создают не столько люди, сколько правила, по которым люди оказываются в одно время в одном месте.
Действительно, зачем людям собираться в одно время в одном месте... Глупость это.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 09:10
juristkostya написав: vitaliian написав:juristkostya
что такое "вовремя" определяет ваше окружение, установливая рамки и правила. Где и в чем вы готовы быть первым (то есть выйти за рамки и правила) определяете только вы. Надеюсь не сильно сложно для понимания? Пробки прежде всего в головах, их создают не столько люди, сколько правила, по которым люди оказываются в одно время в одном месте.
Действительно, зачем людям собираться в одно время в одном месте... Глупость это.
Неожиданное прозрение? Правило приезжать на работу на 10:00 как раз и создает хаос на дорогах.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 12:20
vitaliian написав:juristkostya
что такое "вовремя" определяет ваше окружение, установливая рамки и правила. Где и в чем вы готовы быть первым (то есть выйти за рамки и правила) определяете только вы. Надеюсь не сильно сложно для понимания? Пробки прежде всего в головах, их создают не столько люди, сколько правила, по которым люди массового оказываются в одно время в одном месте. В выходные когда большинство правил поведения пересичных "отдыхают" пробок тоже нет
Да не , в субботу тоже уже напряжно ездить стало.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 19:51
vitaliian написав: juristkostya написав: vitaliian написав:juristkostya
что такое "вовремя" определяет ваше окружение, установливая рамки и правила. Где и в чем вы готовы быть первым (то есть выйти за рамки и правила) определяете только вы. Надеюсь не сильно сложно для понимания? Пробки прежде всего в головах, их создают не столько люди, сколько правила, по которым люди оказываются в одно время в одном месте.
Действительно, зачем людям собираться в одно время в одном месте... Глупость это.
Неожиданное прозрение? Правило приезжать на работу на 10:00 как раз и создает хаос на дорогах.
Конечно, когда у части людей работа с 8, а у другой части с 10, они взаимодействуют намного эффективнее, это ж очевидно
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Додано: Пон 11 жов, 2021 20:11
juristkostya электронные средства коммуникации? Нет не слышали, на планерку надо приходить лично с большой стопкой бумаг и блокнотом.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 20:33
vitaliian написав:juristkostya
что такое "вовремя" определяет ваше окружение, устанавливая рамки и правила.
Где и в чем вы готовы быть первым (то есть выйти за рамки и правила) определяете только вы.
надеюсь не сильно сложно для понимания? Пробки прежде всего в головах, их создают не столько люди, сколько правила, по которым люди массового оказываются в одно время в одном месте. В выходные когда большинство правил поведения пересичных "отдыхают" пробок тоже нет
Автокорки не в голові, а на дорогах. Зокрема, на в'їзді в Київ чи інше велике місто.І створюють їх любителі "ірпенятників".
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Додано: Пон 11 жов, 2021 21:01
Frant а киевляне летают на работу как птицы.
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