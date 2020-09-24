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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 815816817818
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:11

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:juristkostya электронные средства коммуникации? Нет не слышали, на планерку надо приходить лично с большой стопкой бумаг и блокнотом.

Да, а то, что собеседник в это время ещё только чистит зубы - его проблема.

Серьезная проблема. То есть договориться что в 10:00 будет видеочат по рабочим вопросам и к этому времени все почистить, причесать, одеть пиджак нельзя? Тогда одна дорога в пробки.

Есть пример из другой сферы, в известной мне поликлинике всегда были очереди (читай пробки) бывало и по 10 человек к одному врачу. Потом ввели приём строго по записи, медсестра выходит и называет фамилию следующего пациента а не кричит "следующий!" Вуаля и очереди куда то пропали. Если вас записали на 12 нет никакого смысла приходить на 10 и кричать каждому: "я раньше пришёл" создавая никому не нужную очередь (читай "пробку").
vitaliian
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