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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 815816817818
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:11

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:juristkostya электронные средства коммуникации? Нет не слышали, на планерку надо приходить лично с большой стопкой бумаг и блокнотом.

Да, а то, что собеседник в это время ещё только чистит зубы - его проблема.

Серьезная проблема. То есть договориться что в 10:00 будет видеочат по рабочим вопросам и к этому времени все почистить, причесать, одеть пиджак нельзя? Тогда одна дорога в пробки.

Есть пример из другой сферы, в известной мне поликлинике всегда были очереди (читай пробки) бывало и по 10 человек к одному врачу. Потом ввели приём строго по записи, медсестра выходит и называет фамилию следующего пациента а не кричит "следующий!" Вуаля и очереди куда то пропали. Если вас записали на 12 нет никакого смысла приходить на 10 и кричать каждому: "я раньше пришёл" создавая никому не нужную очередь (читай "пробку").
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:53

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:juristkostya электронные средства коммуникации? Нет не слышали, на планерку надо приходить лично с большой стопкой бумаг и блокнотом.

Да, а то, что собеседник в это время ещё только чистит зубы - его проблема.

Серьезная проблема. То есть договориться что в 10:00 будет видеочат по рабочим вопросам и к этому времени все почистить, причесать, одеть пиджак нельзя? Тогда одна дорога в пробки.

Есть пример из другой сферы, в известной мне поликлинике всегда были очереди (читай пробки) бывало и по 10 человек к одному врачу. Потом ввели приём строго по записи, медсестра выходит и называет фамилию следующего пациента а не кричит "следующий!" Вуаля и очереди куда то пропали. Если вас записали на 12 нет никакого смысла приходить на 10 и кричать каждому: "я раньше пришёл" создавая никому не нужную очередь (читай "пробку").

Вы живёте в доме? Водой, газом, электричеством пользуетесь? Продукты кушаете? Одежду надеваете? Так вот, чтобы все эти предметы материального мира возникли - люди должны своевременно прийти на работу, переодеться в спецовки и арбайтен. А вечером принять душ, снова переодеться и двигать домой. И так 5 дней в неделю.

Если в совсем доступной форме, то не получается ликвидировать аварию на водопроводе, если у сварщика рабочий день с 8, у слесаря с 10, а экскаваторщик сегодня работает по Скайпу.
По Скайпу могут посовещаться начальники, но эти жалкие проценты от всех работающих никак не повлияют на количество пробок.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:57

juristkostya аварии возникают не по расписанию с 9 до 17 это означает что для обеспечения жизнедеятельности инфраструктуры всем не нужно выходить на работу на 9:00 они же не руками вам эту воду/газ качают, удлинять смены, сутки через двое и ТД. переносить начало смены с 9 на 12. Это если по уму, а по советски пробок будет только больше.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 09:13

  vitaliian написав:juristkostya аварии возникают не по расписанию с 9 до 17 это означает что для обеспечения жизнедеятельности инфраструктуры всем не нужно выходить на работу на 9:00 они же не руками вам эту воду/газ качают, удлинять смены, сутки через двое и ТД. переносить начало смены с 9 на 12. Это если по уму, а по советски пробок будет только больше.

Чтобы аварии эффективно устранялись, бригада должна быть В СБОРЕ. А когда одна пошла отдыхать - другая в этот момент заступила на дежурство. Тоже в полном составе.
И это касается любого производственного процесса сложнее, чем перекладывание бумажек на своем столе. Тут как бы нет предмета для дискуссии.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 09:45

  vitaliian написав:Frant а киевляне летают на работу как птицы.

В Києві є те, чого немає і не буде в Єпенях.
Метро!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 09:49

  Вкладчик1234 написав:А совсем недавно Долярчик рассказывал как живёт с тещей за картонной перегородкой.
И вот уже задумывается о "лишних квадратных метрах" под сдачу :-)

За рахунок максимальної економії на собі.
Вони вчотирьох живуть у 1к квартирі, яка перероблена в 2к.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:05

  vitaliian написав:Мизантрóп Я когда то по такой книге Линукс изучал, даже картинки были чёрно-белые. Компа естественно не было.

Я перфокарты помню))
Я кали освоил по ютубчику за неделю,набил руку,словари и пароли,и сразу,как баксик, пришел к успеху!))
Мизантрóп
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  #<1 ... 815816817818
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