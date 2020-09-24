Додано: Вів 12 жов, 2021 08:11

juristkostya написав: vitaliian написав: juristkostya электронные средства коммуникации? Нет не слышали, на планерку надо приходить лично с большой стопкой бумаг и блокнотом. электронные средства коммуникации? Нет не слышали, на планерку надо приходить лично с большой стопкой бумаг и блокнотом.

Да, а то, что собеседник в это время ещё только чистит зубы - его проблема. Да, а то, что собеседник в это время ещё только чистит зубы - его проблема.

Серьезная проблема. То есть договориться что в 10:00 будет видеочат по рабочим вопросам и к этому времени все почистить, причесать, одеть пиджак нельзя? Тогда одна дорога в пробки.Есть пример из другой сферы, в известной мне поликлинике всегда были очереди (читай пробки) бывало и по 10 человек к одному врачу. Потом ввели приём строго по записи, медсестра выходит и называет фамилию следующего пациента а не кричит "следующий!" Вуаля и очереди куда то пропали. Если вас записали на 12 нет никакого смысла приходить на 10 и кричать каждому: "я раньше пришёл" создавая никому не нужную очередь (читай "пробку").