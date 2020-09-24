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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 жов, 2021 12:37
Frant написав: Вкладчик1234 написав:
А совсем недавно Долярчик рассказывал как живёт с тещей за картонной перегородкой.
И вот уже задумывается о "лишних квадратных метрах" под сдачу
За рахунок максимальної економії на собі.
Вони вчотирьох живуть у 1к квартирі, яка перероблена в 2к.
...яка відчувається, як 3к
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