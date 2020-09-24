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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 жов, 2021 12:37
Frant написав: Вкладчик1234 написав:
А совсем недавно Долярчик рассказывал как живёт с тещей за картонной перегородкой.
И вот уже задумывается о "лишних квадратных метрах" под сдачу
За рахунок максимальної економії на собі.
Вони вчотирьох живуть у 1к квартирі, яка перероблена в 2к.
...яка відчувається, як 3к
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Додано: Вів 12 жов, 2021 13:15
vitaliian написав:juristkostya
уже неудобен. Пробки повсеместно, выхлопные газы под окнами, запаркованные дворы и территории у офисов (петровка например запаркована как килька в банке), человейники без детских площадок, полгазона и полскамейки на 1000 квартир. В 00х Киев был эталом комфорта, если не считать сильную изношенность жил фонда.
так, так!
Київ - ну зовсім не зручний для життя!
Саме тому м2 нерухомості в 1,5-3 рази дорожчий, ніж м2 якого небудь "ірпенятника" чи "бучатника". Про "бородятники" та інші дальні іпенятники- взагалі мовчу, тому що ціни там на рівні плінтуса.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 13:17
Frant написав: vitaliian написав:juristkostya
уже неудобен. Пробки повсеместно, выхлопные газы под окнами, запаркованные дворы и территории у офисов (петровка например запаркована как килька в банке), человейники без детских площадок, полгазона и полскамейки на 1000 квартир. В 00х Киев был эталом комфорта, если не считать сильную изношенность жил фонда.
так, так!
Київ - ну зовсім не зручний для життя!
Саме тому м2 нерухомості в 1,5-3 рази дорожчий, ніж м2 якого небудь "ірпенятника" чи "бучатника". Про "бородятники" та інші дальні іпенятники- взагалі мовчу, тому що ціни там на рівні плінтуса.
Люди верят что киевский бетон священный как мощи лаврских пещер. Это их право, за углом (например в ирпене) цена уже в 2р ниже, но среди верующих принято считать что за углом жизни нет, а центры мироздания Веник и пох. Переубеждать верующих самое бесполезное занятие на свете. Хотят подороже? киевские застройщики рады для вас постараться.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 13:24
vitaliian написав:
за углом (например в ирпене) цена уже в 2р ниже
Для любителів економити і кататись маршрутками та електричками:
в Бородянці житло ще дешевше.
В Малині чи в Коростені - в центрі можна за 25 000 - 30 000 доларів купити 2к чи 3к квартиру з сучасним ремонтом. Продавці ще й подякують)))
Можна власною машиною, звісно. Витрачати щомісячно 250-300 дол, як мінімум на бензин та амортизацію машини. Крім того, скоро зелена влада зробить парковки платними в Києві. На вулиці не вдастся кидати транспорт де попало на тротуарах.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 12 жов, 2021 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 13:24
Успіх написав: Frant написав: Вкладчик1234 написав:
А совсем недавно Долярчик рассказывал как живёт с тещей за картонной перегородкой.
И вот уже задумывается о "лишних квадратных метрах" под сдачу
За рахунок максимальної економії на собі.
Вони вчотирьох живуть у 1к квартирі, яка перероблена в 2к.
...яка відчувається, як 3к
А як ті 2 кімнати поділені на 4 осіб?
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Додано: Вів 12 жов, 2021 14:00
Frant написав: vitaliian написав:juristkostya
уже неудобен. Пробки повсеместно, выхлопные газы под окнами, запаркованные дворы и территории у офисов (петровка например запаркована как килька в банке), человейники без детских площадок, полгазона и полскамейки на 1000 квартир. В 00х Киев был эталом комфорта, если не считать сильную изношенность жил фонда.
так, так!
Київ - ну зовсім не зручний для життя!
Саме тому м2 нерухомості в 1,5-3 рази дорожчий, ніж м2 якого небудь "ірпенятника" чи "бучатника". Про "бородятники" та інші дальні іпенятники- взагалі мовчу, тому що ціни там на рівні плінтуса.
В Антарктиде полярникам тоже хорошо платят, но это не значит, что повседневная жизнь там комфортна.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 14:09
vitaliian написав:
Неожиданное прозрение? Правило приезжать на работу на 10:00 как раз и создает хаос на дорогах.
Есть такая страна Бельгия , так страна маленькая и что бы не было пробок многим гос служащим разрешают приезжать и уезжать с работы тогда когда им удобно , надо только отработать положенное время в неделю ( врать не буду но меньше 40 часов что-то около 36) при этом переработки более Х часов в день запрещены . ТАк они противодействуют пробкам .Ясно что это можно не всем ( ясно что учителя не относятся к тем кому можно опоздать на урок
) .
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Додано: Вів 12 жов, 2021 14:14
juristkostya написав:
Чтобы аварии эффективно устранялись, бригада должна быть В СБОРЕ. А когда одна пошла отдыхать - другая в этот момент заступила на дежурство. Тоже в полном составе.
И это касается любого производственного процесса сложнее, чем перекладывание бумажек на своем столе. Тут как бы нет предмета для дискуссии.
ну одна аварийная бригада погоду не сделает. Да аварийная бригада работает круглосуточно но и пересменку как верно сказали можно делать и в 11:00 или в 16:30
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Додано: Вів 12 жов, 2021 14:31
yama написав: juristkostya написав:
Чтобы аварии эффективно устранялись, бригада должна быть В СБОРЕ. А когда одна пошла отдыхать - другая в этот момент заступила на дежурство. Тоже в полном составе.
И это касается любого производственного процесса сложнее, чем перекладывание бумажек на своем столе. Тут как бы нет предмета для дискуссии.
ну одна аварийная бригада погоду не сделает. Да аварийная бригада работает круглосуточно но и пересменку как верно сказали можно делать и в 11:00 или в 16:30
Аварийная бригада - это был лишь пример, почему люди должны собираться в одно время в одном месте и почему "совещания он-лайн" не являются решением.
Не устраивает водоканальная бригада - подставьте сборочный цех завода имени Малышева или агротехническую бригаду условного МХП.
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