Додано: Вів 12 жов, 2021 15:25

juristkostya а сборочный цех малышева должен начинать смену строго в 9, иначе работа не заладится? Единственное что +/- привязано к времени 8 утра это занятия в школах и вузах (и то когда я учился бывало первой пары по расписанию не было и занятия начинались со 2й. А вечерние школы вообще работали по вечерам. Отчего никто не умер)



Много рынков по понедельникам не работает и что это вызывает хаос? К любому расписанию можно привыкнуть и адаптироваться, если вы знаете что ресторан открывается в 12 а театр в 18 вы же не пойдете туда на 9? С остальными организациями ровно то же самое.



собирать всех работающих на 9-10 утра - пережитки совковых времён, когда ценности и цели у организаций были другими - держать народные массы под контролем.



Жизнь не начинается в 9 утра, она течет непрерывно 24/7. Пробки в головах. Здравого смысла создавать в час пик давку нет.