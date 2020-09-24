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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 12 жов, 2021 18:09
vitaliian написав:juristkostya
а сборочный цех малышева должен начинать смену строго в 9, иначе работа не заладится? Единственное что +/- привязано к времени 8 утра это занятия в школах и вузах (и то когда я учился бывало первой пары по расписанию не было и занятия начинались со 2й. А вечерние школы вообще работали по вечерам. Отчего никто не умер)
Много рынков по понедельникам не работает и что это вызывает хаос? К любому расписанию можно привыкнуть и адаптироваться, если вы знаете что ресторан открывается в 12 а театр в 18 вы же не пойдете туда на 9? С остальными организациями ровно то же самое.
собирать всех работающих на 9-10 утра - пережитки совковых времён, когда ценности и цели у организаций были другими - держать народные массы под контролем.
Жизнь не начинается в 9 утра, она течет непрерывно 24/7. Пробки в головах. Здравого смысла создавать в час пик давку нет.
Люди по работе взаимодействуют не только внутри своей фирмы, если что.
Людям, кроме работы, надо утром сдать ребенка в школу/сад, а вечером забрать.
И масса других причин, почему график сменности нельзя расставлять произвольно.
Широко применяется начало рабочего дня в диапазоне между 8 и 10 утра. И сточки зрения взаимодействия с другими фирмами это уже крайне неудобно (я одно время ходил на работу на 8, знаю о чем говорю) - и в то же время такой диапазон не решает проблему пробок, как вы можете видеть.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 18:31
juristkostya когда я учился в школе (в городской если что) ни одного ребенка не привозили на машине, ни первоклашку ни десятиклассника. А машины у некоторых родителей были. Пробки в головах.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 18:50
vitaliian написав:juristkostya
когда я учился в школе (в городской если что) ни одного ребенка не привозили на машине, ни первоклашку ни десятиклассника. А машины у некоторых родителей были. Пробки в головах.
Сто лет назад вообще единицы в школу ходили, и ничего...
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Додано: Вів 12 жов, 2021 19:00
juristkostya написав: vitaliian написав:juristkostya
когда я учился в школе (в городской если что) ни одного ребенка не привозили на машине, ни первоклашку ни десятиклассника. А машины у некоторых родителей были. Пробки в головах.
Сто лет назад вообще единицы в школу ходили, и ничего...
Школы не создают неудобств обществу и ущерб экономике. А пробки создают. Вариантов борьбы с ними только два, директивно поднять цену проезда до заоблачной (неважно через топливо, через налоги, платный въезд в центр, дорогую парковку) либо размазать потоки по времени суток. Как по мне второй куда менее агрессивный. И огромных препятствий я здесь не вижу, вы же идёте к стоматологу на назначенное время, а не на 9 утра? Точно также должно строится любое другое взаимодействие, например до 12 вы работаете удаленно после 12 работаете с теми кто желает вас видеть вживую.
Имхо живое общение постепенно вытесняется телефоном, соцсетями, любой товар можно купить в интернете и получить по почте, обучение переходит в онлайн, там и медицина перейдет. с годами физическая потребность где то находится с 10 до 18 вообще пропадет.
на конвеерах будут работать роботы. В магазинах кассы самообслуживания.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 19:32
vitaliian написав: juristkostya написав: vitaliian написав:juristkostya
когда я учился в школе (в городской если что) ни одного ребенка не привозили на машине, ни первоклашку ни десятиклассника. А машины у некоторых родителей были. Пробки в головах.
Сто лет назад вообще единицы в школу ходили, и ничего...
Школы не создают неудобств обществу и ущерб экономике. А пробки создают. Вариантов борьбы с ними только два, директивно поднять цену проезда до заоблачной (неважно через топливо, через налоги, платный въезд в центр, дорогую парковку) либо размазать потоки по времени суток. Как по мне второй куда менее агрессивный. И огромных препятствий я здесь не вижу, вы же идёте к стоматологу на назначенное время, а не на 9 утра? Точно также должно строится любое другое взаимодействие, например до 12 вы работаете удаленно после 12 работаете с теми кто желает вас видеть вживую.
Имхо живое общение постепенно вытесняется телефоном, соцсетями, любой товар можно купить в интернете и получить по почте, обучение переходит в онлайн, там и медицина перейдет. с годами физическая потребность где то находится с 10 до 18 вообще пропадет.
на конвеерах будут работать роботы. В магазинах кассы самообслуживания.
Такой мир будущего описывался фантастами в книгах ещё довоенных, 30-х годов. Но что-то приход его задержался....и, скорее всего, ещё задержится
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juristkostya
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Додано: Вів 12 жов, 2021 20:02
vitaliian написав: juristkostya написав: vitaliian написав:juristkostya
когда я учился в школе (в городской если что) ни одного ребенка не привозили на машине, ни первоклашку ни десятиклассника. А машины у некоторых родителей были. Пробки в головах.
Сто лет назад вообще единицы в школу ходили, и ничего...
Школы не создают неудобств обществу и ущерб экономике. А пробки создают. Вариантов борьбы с ними только два, директивно поднять цену проезда до заоблачной (неважно через топливо, через налоги, платный въезд в центр, дорогую парковку) либо размазать потоки по времени суток. Как по мне второй куда менее агрессивный. И огромных препятствий я здесь не вижу, вы же идёте к стоматологу на назначенное время, а не на 9 утра? Точно также должно строится любое другое взаимодействие, например до 12 вы работаете удаленно после 12 работаете с теми кто желает вас видеть вживую.
Имхо живое общение постепенно вытесняется телефоном, соцсетями, любой товар можно купить в интернете и получить по почте, обучение переходит в онлайн, там и медицина перейдет. с годами физическая потребность где то находится с 10 до 18 вообще пропадет.
на конвеерах будут работать роботы. В магазинах кассы самообслуживания.
Не знаю про яке місто ви пишете - та корки у Львові розмазані протягом дня, і в 11годині ранку і в 3й обіду - місто стоїть
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dinozavrik
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Додано: Вів 12 жов, 2021 20:14
dinozavrik написав:
Не знаю про яке місто ви пишете - та корки у Львові розмазані протягом дня, і в 11годині ранку і в 3й обіду - місто стоїть
Этой истории не одно десятилетие: производство начинает работу в 7-30...8-00, госы и офисники с 9, сфера услуг с 10 а то и с 11 - и не смотря на это, пробки есть. Заставить же людей работать с 4 часов дня до полуночи....ну, попробуйте.....
Поэтому, решение лежит в развитии общественного транспорта + драконовском ограничении на использование личных авто, глупо отрицать очевидные вещи.
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juristkostya
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Додано: Вів 12 жов, 2021 20:45
Наскільки я розумію вирішувати транспортну проблему у Львові не збираються, нотомість наоборот робиться все, щоб її погіршити. Що наприклад заважало зробити дворівневу розв'язку біля Гарденса, а не це довбане кільце(збудоване за гроші спонсорів, як писали в пресі під час його будівництва( тобто власників Гарденса)) І це ще Ряшівську не добудували.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 14:16
А що скажете про прайс на користування ел-самокатами у нашому місті?
Тему почали обговорювати тутІпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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