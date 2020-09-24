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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 818819820821
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 00:08

Поки вриють пристрасті довкола самокатів, на ринку зявилась нова елітка

https://new-lviv.com.ua/klubnyj-budynok ... _term=8750
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 07:09

  Львівський БатяР написав:Поки вриють пристрасті довкола самокатів, на ринку зявилась нова елітка

https://new-lviv.com.ua/klubnyj-budynok ... _term=8750

Телефонували туди? Які ціни на елітність?))
4-5 лямів/квартира? :D
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