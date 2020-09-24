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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 жов, 2021 00:08
Поки вриють пристрасті довкола самокатів, на ринку зявилась нова елітка
Додано: Чет 14 жов, 2021 07:09
Телефонували туди? Які ціни на елітність?))
4-5 лямів/квартира?
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