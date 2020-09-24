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vitaliian написав:Школы не создают неудобств обществу и ущерб экономике. А пробки создают. Вариантов борьбы с ними только два, директивно поднять цену проезда до заоблачной (неважно через топливо, через налоги, платный въезд в центр, дорогую парковку) либо размазать потоки по времени суток. Как по мне второй куда менее агрессивный. И огромных препятствий я здесь не вижу, вы же идёте к стоматологу на назначенное время, а не на 9 утра? Точно также должно строится любое другое взаимодействие, например до 12 вы работаете удаленно после 12 работаете с теми кто желает вас видеть вживую.
Не знаю про яке місто ви пишете - та корки у Львові розмазані протягом дня, і в 11годині ранку і в 3й обіду - місто стоїть
ви хоча б читайте що пишуть перед тим як відповідати,
vitaliian написав: директивно поднять цену проезда до заоблачной (неважно через топливо, через налоги, платный въезд в центр, дорогую парковку)
Якщо друге розмазування не допомогає залишаєтся те що виділили
я пробував , це жесть це песець , ну короче кажучи це екстрім , я по своїй природі екстремал і роблю багато екстремальних речей , але навіть для мене їзда на електросамокаті у Львові це занадто круто і екстремально, на мою думку
Вингсью́т (англ. wingsuit «костюм-крыло» от wing «крыло» + suit «костюм») — специальный костюм-крыло, конструкция которого позволяет набегающим потоком воздуха наполнять крылья между ногами, руками и телом пилота, создавая тем самым аэродинамический профиль. Это дает возможность выполнять планирующие полёты.
Щось тему про самокати що там на гілці, а що тут - погнали не в то русло)) Я хотів обговорити АДЕКВАТНІСТЬ ЦІН/прайсу на користування тих самокатів! Вони б мали бути дешевші, чи хоча б в одну ціну з цінами на ГТ, щоб ними масово користувались!(щоб було вигідно, як пересічним, так і бізнесменам, які пропонують цей бізнес/прокат самокатів/)