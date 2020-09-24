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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 818819820821
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 00:08

Поки вриють пристрасті довкола самокатів, на ринку зявилась нова елітка

https://new-lviv.com.ua/klubnyj-budynok ... _term=8750
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 07:09

  Львівський БатяР написав:Поки вриють пристрасті довкола самокатів, на ринку зявилась нова елітка

https://new-lviv.com.ua/klubnyj-budynok ... _term=8750

Телефонували туди? Які ціни на елітність?))
4-5 лямів/квартира? :D
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:39

  dinozavrik написав:
  vitaliian написав:Школы не создают неудобств обществу и ущерб экономике. А пробки создают. Вариантов борьбы с ними только два, директивно поднять цену проезда до заоблачной (неважно через топливо, через налоги, платный въезд в центр, дорогую парковку) либо размазать потоки по времени суток. Как по мне второй куда менее агрессивный. И огромных препятствий я здесь не вижу, вы же идёте к стоматологу на назначенное время, а не на 9 утра? Точно также должно строится любое другое взаимодействие, например до 12 вы работаете удаленно после 12 работаете с теми кто желает вас видеть вживую.

Не знаю про яке місто ви пишете - та корки у Львові розмазані протягом дня, і в 11годині ранку і в 3й обіду - місто стоїть

ви хоча б читайте що пишуть перед тим як відповідати,
  vitaliian написав: директивно поднять цену проезда до заоблачной (неважно через топливо, через налоги, платный въезд в центр, дорогую парковку)
Якщо друге розмазування не допомогає залишаєтся те що виділили
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:43

  Успіх написав:А що скажете про прайс на користування ел-самокатами у нашому місті?
Тему почали обговорювати тут
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

я пробував , це жесть це песець , ну короче кажучи це екстрім , я по своїй природі екстремал і роблю багато екстремальних речей , але навіть для мене їзда на електросамокаті у Львові це занадто круто і екстремально,
на мою думку
Вингсью́т (англ. wingsuit «костюм-крыло» от wing «крыло» + suit «костюм») — специальный костюм-крыло, конструкция которого позволяет набегающим потоком воздуха наполнять крылья между ногами, руками и телом пилота, создавая тем самым аэродинамический профиль. Это дает возможность выполнять планирующие полёты.
https://www.youtube.com/watch?v=oehhXb69B-k
Краще за електросамокат у Львові , бо вбитися і травмуватися шанс менше ніхто не підрізає дорога рівна
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 11:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Щось тему про самокати що там на гілці, а що тут - погнали не в то русло))
Я хотів обговорити АДЕКВАТНІСТЬ ЦІН/прайсу на користування тих самокатів!
Вони б мали бути дешевші, чи хоча б в одну ціну з цінами на ГТ, щоб ними масово користувались!(щоб було вигідно, як пересічним, так і бізнесменам, які пропонують цей бізнес/прокат самокатів/)
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:57

  Успіх написав:
  Львівський БатяР написав:Поки вриють пристрасті довкола самокатів, на ринку зявилась нова елітка

https://new-lviv.com.ua/klubnyj-budynok ... _term=8750

Телефонували туди? Які ціни на елітність?))
4-5 лямів/квартира? :D


Ціни вже є на сайтах продажу нерухомості, 2К квартира - 80м2 якщо не помиляюсь 202к у.о.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 16:32

Успіх пока конкуренции особой нет цены аренды самоката - космос, как и на всё новое. Вспомните первые интернет кафе, 1 час редко когда брал - било по карману, в основном 15 минут чтобы проверить почту. Цену сейчас точно не вспомню (8 или 10 грн в час при курсе доллара 8 ).

А когда интернет стал доступен в каждом смартфоне, интернет кафе дружно и закрылись. С прокатом самокатов будет то же самое. Через 2-5 лет э/самокат будет в каждой семье, как сейчас смартфон или ноутбук. До этого времени прокатчикам надо успеть заработать.
vitaliian
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