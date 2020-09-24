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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 жов, 2021 00:08
Поки вриють пристрасті довкола самокатів, на ринку зявилась нова елітка
Додано: Чет 14 жов, 2021 07:09
Телефонували туди? Які ціни на елітність?))
4-5 лямів/квартира?
Додано: Чет 14 жов, 2021 09:39
ви хоча б читайте що пишуть перед тим як відповідати,
Якщо друге розмазування не допомогає залишаєтся те що виділили
Додано: Чет 14 жов, 2021 09:43
я пробував , це жесть це песець , ну короче кажучи це екстрім , я по своїй природі екстремал і роблю багато екстремальних речей , але навіть для мене їзда на електросамокаті у Львові це занадто круто і екстремально,
на мою думку
Краще за електросамокат у Львові , бо вбитися і травмуватися шанс менше ніхто не підрізає дорога рівна
Додано: Чет 14 жов, 2021 11:09
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Щось тему про самокати що там на гілці, а що тут - погнали не в то русло))
Я хотів обговорити АДЕКВАТНІСТЬ ЦІН/прайсу на користування тих самокатів!
Вони б мали бути дешевші, чи хоча б в одну ціну з цінами на ГТ, щоб ними масово користувались!(щоб було вигідно, як пересічним, так і бізнесменам, які пропонують цей бізнес/прокат самокатів/)
Додано: Чет 14 жов, 2021 15:57
Ціни вже є на сайтах продажу нерухомості, 2К квартира - 80м2 якщо не помиляюсь 202к у.о.
Додано: Чет 14 жов, 2021 16:32
Успіх пока конкуренции особой нет цены аренды самоката - космос, как и на всё новое. Вспомните первые интернет кафе, 1 час редко когда брал - било по карману, в основном 15 минут чтобы проверить почту. Цену сейчас точно не вспомню (8 или 10 грн в час при курсе доллара 8 ).
А когда интернет стал доступен в каждом смартфоне, интернет кафе дружно и закрылись. С прокатом самокатов будет то же самое. Через 2-5 лет э/самокат будет в каждой семье, как сейчас смартфон или ноутбук. До этого времени прокатчикам надо успеть заработать.
Додано: Чет 14 жов, 2021 17:35
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Щось забагато Києва на Львівській гілці!
Додано: Чет 14 жов, 2021 17:52
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Ха-ха!
І ще нехай хтось скаже, що я не розбираюсь в нерухомості/цінах
Я, ціну просто прикинув(ніде не заглядаючи) - а виявилось, що все правильно оцінив!
Та ну, не встигнуть вони заробити з такими цінами!
Щоб масово перейшли на їхні прокатні самокати - для цього треба ціну, як в маршрутці!
Те саме і з велопрокатом!(всюди бачу на "велоточках" майже нечіпані ровери)
Та зробіть доступу ціну(привіт тарифу ГТ) - і цей бізнес заграє новими барвами!
Бо тут☝️- я тільки такий вихід бачу(зниження цін прокату), а от на іншій гілці, де я підняв тему торгівлі - навпаки, зниження ціни приведе до банкрутства ФОПа
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Додано: Чет 14 жов, 2021 17:56
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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