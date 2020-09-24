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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 819820821822
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 18:51

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Бо тут☝️- я тільки такий вихід бачу(зниження цін прокату), а от на іншій гілці, де я підняв тему торгівлі - навпаки, зниження ціни приведе до банкрутства ФОПа
точка зрения зависит от кочки сидения )) займетесь прокатом будете рассказывать что цены на прокат низкие надо поднимать.

Можливо))
Але тут я просто порівнюю з ціною на ГТ - тобто, як буде прокат самокатів/роверів конкурентноздатними з тарифом ГТ - то багато хто захоче пересісти на анти-заторний(во як як придумав) транспорт, а не теліпатись в маршрутці годину/півтори по заторах!
Відповідно, цей бізнес може процвітати завдяки масовому попиту! :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 19:28

Успіх массово самокаты не представляю, наш народ к такому не готов, без велодорожек будет хаос с жертвами.

Скорее надо сравнивать цену с каршерингом (во Львове есть каршеринг?) . Для туриста вообще норм, за 2 дня на самокате можно посмотреть весь город, оставил перед музеем/отелем и не боишься что украдут.

Представляете себе группу туристов на самокатах, посмотрите направо посмотрите налево. :D :D :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 07:46

  vitaliian написав:Успіх массово самокаты не представляю, наш народ к такому не готов, без велодорожек будет хаос с жертвами.

Скорее надо сравнивать цену с каршерингом (во Львове есть каршеринг?) . Для туриста вообще норм, за 2 дня на самокате можно посмотреть весь город, оставил перед музеем/отелем и не боишься что украдут.

Представляете себе группу туристов на самокатах, посмотрите направо посмотрите налево. :D :D :D
проблема в других плоскостях. Даже представим себе наличие велодорожек и прочей инфраструктуры:
- погода. С мая по сентябрь не всегда подходит, в другое время в основном не подходит
- физическая форма. Не у всех позволяет. Особенно, если надо проехать километров 7 (для областного центра вполне стандартная дистанция)
- перевозка пакетов из супермаркета, перевозка детей и т.п

Короче, это больше аттракцион, чем реальный вид транспорта.
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