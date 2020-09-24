|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 жов, 2021 18:51
vitaliian написав: Успіх написав:
Бо тут☝️- я тільки такий вихід бачу(зниження цін прокату), а от на іншій гілці, де я підняв тему торгівлі - навпаки, зниження ціни приведе до банкрутства ФОПа
точка зрения зависит от кочки сидения )) займетесь прокатом будете рассказывать что цены на прокат низкие надо поднимать.
Можливо))
Але тут я просто порівнюю з ціною на ГТ - тобто, як буде прокат самокатів/роверів конкурентноздатними з тарифом ГТ - то багато хто захоче пересісти на анти-заторний(во як як придумав) транспорт, а не теліпатись в маршрутці годину/півтори по заторах!
Відповідно, цей бізнес може процвітати завдяки масовому попиту!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1710
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 жов, 2021 07:46
vitaliian написав:Успіх
массово самокаты не представляю, наш народ к такому не готов, без велодорожек будет хаос с жертвами.
Скорее надо сравнивать цену с каршерингом (во Львове есть каршеринг?) . Для туриста вообще норм, за 2 дня на самокате можно посмотреть весь город, оставил перед музеем/отелем и не боишься что украдут.
Представляете себе группу туристов на самокатах, посмотрите направо посмотрите налево.
проблема в других плоскостях. Даже представим себе наличие велодорожек и прочей инфраструктуры:
- погода. С мая по сентябрь не всегда подходит, в другое время в основном не подходит
- физическая форма. Не у всех позволяет. Особенно, если надо проехать километров 7 (для областного центра вполне стандартная дистанция)
- перевозка пакетов из супермаркета, перевозка детей и т.п
Короче, это больше аттракцион, чем реальный вид транспорта.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3790
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1055 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 жов, 2021 10:42
В Израиле всё наоборот. Погода для езды на самокатах идеальная почти круглый год. Тротуары ровные и широкие, пешеходов( кроме самых центральных улиц) мало, сьезды пологие, НО САМОКАТЫ СОВСЕМ НЕ ПОПУЛЯРНЫЙ ВИД ТРАНСПОРТА. Это при том,что появились они относительно давно как и электровелосипеды. Про доступность покупки я вообще молчу.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 604
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 жов, 2021 21:11
Успіх написав:
..яка відчувається, як 3к
І діткам зробив кімнату площею могили на пристойному цвинтарі без вікон і з дешевимо меблями бо ж попсують - судити тебе за потрібно
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5440
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6022 раз.
- Подякували: 2675 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Суб 16 жов, 2021 21:18
Василь-Рівне написав: Успіх написав:
..яка відчувається, як 3к
І діткам зробив кімнату площею могили на пристойному цвинтарі без вікон і з дешевимо меблями бо ж попсують - судити тебе за потрібно
Судить надо тех, кто не обеспечил семью резервным источником дохода.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3790
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1055 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 жов, 2021 08:51
Василь-Рівне написав: Успіх написав:
..яка відчувається, як 3к
І діткам зробив кімнату площею могили на пристойному цвинтарі без вікон і з дешевимо меблями бо ж попсують - судити тебе за потрібно
Якщо сторожу складів з Рівного за 100500 раз не доходить те, що я чітко пишу - то це однозначно прояви deбілізму!
В 100501 раз - кімната, яку відокремив від великої кухні вийшла 9м2, з виходом на лоджію через панорамні двері, біля яких є ще одне панорамне широке вікно!
Там, майже ціла одна стіна вийшла "віконною"!
І, наразі, в тій кімнаті - старший син.
А через пару років - в цю кімнату перейду я з жінкою, а два синочки будуть у більшій кімнаті, де є розкладний диван + ще 1 розкладне крісло/диванчик.
Так що умови проживання в мене нормальні!
Ще й кухня залишилась великою(17м2), де теж є диван.
Так що велика кухня з диваном - відчувається, як третя кімната!
То тобі не на складі в Рівному на ящиках, кинувши на них стару куртку, кемарити
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1710
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|3299
|501445
|
Суб 16 жов, 2021 20:16
akurt
|
|68
|14580
|
|
|241
|51943
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|