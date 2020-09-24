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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 820821822823>
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 18:51

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Бо тут☝️- я тільки такий вихід бачу(зниження цін прокату), а от на іншій гілці, де я підняв тему торгівлі - навпаки, зниження ціни приведе до банкрутства ФОПа
точка зрения зависит от кочки сидения )) займетесь прокатом будете рассказывать что цены на прокат низкие надо поднимать.

Можливо))
Але тут я просто порівнюю з ціною на ГТ - тобто, як буде прокат самокатів/роверів конкурентноздатними з тарифом ГТ - то багато хто захоче пересісти на анти-заторний(во як як придумав) транспорт, а не теліпатись в маршрутці годину/півтори по заторах!
Відповідно, цей бізнес може процвітати завдяки масовому попиту! :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 19:28

Успіх массово самокаты не представляю, наш народ к такому не готов, без велодорожек будет хаос с жертвами.

Скорее надо сравнивать цену с каршерингом (во Львове есть каршеринг?) . Для туриста вообще норм, за 2 дня на самокате можно посмотреть весь город, оставил перед музеем/отелем и не боишься что украдут.

Представляете себе группу туристов на самокатах, посмотрите направо посмотрите налево. :D :D :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 07:46

  vitaliian написав:Успіх массово самокаты не представляю, наш народ к такому не готов, без велодорожек будет хаос с жертвами.

Скорее надо сравнивать цену с каршерингом (во Львове есть каршеринг?) . Для туриста вообще норм, за 2 дня на самокате можно посмотреть весь город, оставил перед музеем/отелем и не боишься что украдут.

Представляете себе группу туристов на самокатах, посмотрите направо посмотрите налево. :D :D :D
проблема в других плоскостях. Даже представим себе наличие велодорожек и прочей инфраструктуры:
- погода. С мая по сентябрь не всегда подходит, в другое время в основном не подходит
- физическая форма. Не у всех позволяет. Особенно, если надо проехать километров 7 (для областного центра вполне стандартная дистанция)
- перевозка пакетов из супермаркета, перевозка детей и т.п

Короче, это больше аттракцион, чем реальный вид транспорта.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 10:42

В Израиле всё наоборот. Погода для езды на самокатах идеальная почти круглый год. Тротуары ровные и широкие, пешеходов( кроме самых центральных улиц) мало, сьезды пологие, НО САМОКАТЫ СОВСЕМ НЕ ПОПУЛЯРНЫЙ ВИД ТРАНСПОРТА. Это при том,что появились они относительно давно как и электровелосипеды. Про доступность покупки я вообще молчу.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 21:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:..яка відчувається, як 3к

І діткам зробив кімнату площею могили на пристойному цвинтарі без вікон і з дешевимо меблями бо ж попсують - судити тебе за потрібно
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 21:18

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:..яка відчувається, як 3к

І діткам зробив кімнату площею могили на пристойному цвинтарі без вікон і з дешевимо меблями бо ж попсують - судити тебе за потрібно

Судить надо тех, кто не обеспечил семью резервным источником дохода.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 08:51

А комфорт там, де його вміють створювати!©))

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:..яка відчувається, як 3к

І діткам зробив кімнату площею могили на пристойному цвинтарі без вікон і з дешевимо меблями бо ж попсують - судити тебе за потрібно

Якщо сторожу складів з Рівного за 100500 раз не доходить те, що я чітко пишу - то це однозначно прояви deбілізму! :mrgreen:

В 100501 раз - кімната, яку відокремив від великої кухні вийшла 9м2, з виходом на лоджію через панорамні двері, біля яких є ще одне панорамне широке вікно!
Там, майже ціла одна стіна вийшла "віконною"!
І, наразі, в тій кімнаті - старший син.
А через пару років - в цю кімнату перейду я з жінкою, а два синочки будуть у більшій кімнаті, де є розкладний диван + ще 1 розкладне крісло/диванчик.
Так що умови проживання в мене нормальні!
Ще й кухня залишилась великою(17м2), де теж є диван.
Так що велика кухня з диваном - відчувається, як третя кімната! :lol:

То тобі не на складі в Рівному на ящиках, кинувши на них стару куртку, кемарити :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 09:56

Успіх што в 9м2 вдвоём?! У меня есть кабинет 9м2 с отдельным входом (я сдаю его айтишнику), там только стол и 3 стула помещаются. Ему норм, а мне неуютно там даже полчаса находится. Или одну кровать можно сразу на всё помещение)) в Одессе был такой отель. Заходишь там кровать и всё.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 10:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Хто робив зараз ремонт квартири. Скільки обійдеться ремонт 50 м? Тільки не економ з дешевих матеріалів,як в неуспі(х)шних. А середній ,під здачу. 15-20К?
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:35

  vitaliian написав:Успіх што в 9м2 вдвоём?! У меня есть кабинет 9м2 с отдельным входом (я сдаю его айтишнику), там только стол и 3 стула помещаются. Ему норм, а мне неуютно там даже полчаса находится. Или одну кровать можно сразу на всё помещение)) в Одессе был такой отель. Заходишь там кровать и всё.

Нормас - Тарас!©👍😁
Там помістився комп'ютерний стіл, шафа-купе "4-хсекційна", розкладний диван і 2 "офісних" крісла!
Правда, коли розкладений диван, то між ним і шафою - не пройдете. :D
Тобто, повчити уроки і поспати - є де, а все решта - і так всі "тусуються_ на кухні-студії! :D

А в майбутньому, то нам для двох з жінкою - теж буде достатньо тої кімнати, щоб поспати/потрахатись :D
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