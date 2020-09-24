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Успіх это всё нереально не было б у меня такого помещение я бы не говорил. Либо стол со стульями и небольшой шкаф, либо диван и уже больше ничего, либо кровать и тоже больше ничего. Впрочем, наверное ещё длина/ ширина имеет значение. Всё что меньше 12м2 уже чулан, или кабинет где минимум мебели. Или если постелить ковёр детям есть где играться