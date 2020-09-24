RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 820821822823
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:38

Успіх это всё нереально не было б у меня такого помещение я бы не говорил. Либо стол со стульями и небольшой шкаф, либо диван и уже больше ничего, либо кровать и тоже больше ничего. Впрочем, наверное ещё длина/ ширина имеет значение. Всё что меньше 12м2 уже чулан, или кабинет где минимум мебели. Или если постелить ковёр детям есть где играться

Для детской комнаты можно такую конструкцию собрать https://www.olx.ua/d/obyavlenie/labirin ... Mm7OO.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8889
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2315 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 820821822823
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee, Google Adsense [Bot], vitaliian, zРадио і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 328, 329, 330
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
3299 501597
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 жов, 2021 20:16
akurt
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 5, 6, 7
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
68 14599
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 жов, 2021 17:23
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 51945
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22981)
17.10.2021 13:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.