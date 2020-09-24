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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 818819820821
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 07:09

  Львівський БатяР написав:Поки вриють пристрасті довкола самокатів, на ринку зявилась нова елітка

https://new-lviv.com.ua/klubnyj-budynok ... _term=8750

Телефонували туди? Які ціни на елітність?))
4-5 лямів/квартира? :D
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:39

  dinozavrik написав:
  vitaliian написав:Школы не создают неудобств обществу и ущерб экономике. А пробки создают. Вариантов борьбы с ними только два, директивно поднять цену проезда до заоблачной (неважно через топливо, через налоги, платный въезд в центр, дорогую парковку) либо размазать потоки по времени суток. Как по мне второй куда менее агрессивный. И огромных препятствий я здесь не вижу, вы же идёте к стоматологу на назначенное время, а не на 9 утра? Точно также должно строится любое другое взаимодействие, например до 12 вы работаете удаленно после 12 работаете с теми кто желает вас видеть вживую.

Не знаю про яке місто ви пишете - та корки у Львові розмазані протягом дня, і в 11годині ранку і в 3й обіду - місто стоїть

ви хоча б читайте що пишуть перед тим як відповідати,
  vitaliian написав: директивно поднять цену проезда до заоблачной (неважно через топливо, через налоги, платный въезд в центр, дорогую парковку)
Якщо друге розмазування не допомогає залишаєтся те що виділили
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:57

  Успіх написав:
  Львівський БатяР написав:Поки вриють пристрасті довкола самокатів, на ринку зявилась нова елітка

https://new-lviv.com.ua/klubnyj-budynok ... _term=8750

Телефонували туди? Які ціни на елітність?))
4-5 лямів/квартира? :D


Ціни вже є на сайтах продажу нерухомості, 2К квартира - 80м2 якщо не помиляюсь 202к у.о.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 17:35

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Щось забагато Києва на Львівській гілці!
sailed
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 17:52

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Львівський БатяР написав:Ціни вже є на сайтах продажу нерухомості, 2К квартира - 80м2 якщо не помиляюсь 202к у.о.

Ха-ха!
І ще нехай хтось скаже, що я не розбираюсь в нерухомості/цінах :D
Я, ціну просто прикинув(ніде не заглядаючи) - а виявилось, що все правильно оцінив!
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 10:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Хто робив зараз ремонт квартири. Скільки обійдеться ремонт 50 м? Тільки не економ з дешевих матеріалів,як в неуспі(х)шних. А середній ,під здачу. 15-20К?
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 20:25

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Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 20:32

  Bolt написав:https://www.facebook.com/155270394522662/posts/4463654500350875/
Коменти жгуть напал ом.

"Армія, мова, забудова!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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