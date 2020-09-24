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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 жов, 2021 07:09
Телефонували туди? Які ціни на елітність?))
4-5 лямів/квартира?
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Додано: Чет 14 жов, 2021 09:39
dinozavrik написав: vitaliian написав:
Школы не создают неудобств обществу и ущерб экономике. А пробки создают. Вариантов борьбы с ними только два, директивно поднять цену проезда до заоблачной (неважно через топливо, через налоги, платный въезд в центр, дорогую парковку)
либо размазать потоки по времени суток. Как по мне второй куда менее агрессивный. И огромных препятствий я здесь не вижу, вы же идёте к стоматологу на назначенное время, а не на 9 утра? Точно также должно строится любое другое взаимодействие, например до 12 вы работаете удаленно после 12 работаете с теми кто желает вас видеть вживую.
Не знаю про яке місто ви пишете - та корки у Львові розмазані протягом дня, і в 11годині ранку і в 3й обіду - місто стоїть
ви хоча б читайте що пишуть перед тим як відповідати,
vitaliian написав: директивно поднять цену проезда до заоблачной (неважно через топливо, через налоги, платный въезд в центр, дорогую парковку)
Якщо друге розмазування не допомогає залишаєтся те що виділили
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Додано: Чет 14 жов, 2021 15:57
Успіх написав:
Телефонували туди? Які ціни на елітність?))
4-5 лямів/квартира?
Ціни вже є на сайтах продажу нерухомості, 2К квартира - 80м2 якщо не помиляюсь 202к у.о.
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Львівський БатяР
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Додано: Чет 14 жов, 2021 17:35
Щось забагато Києва на Львівській гілці!
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Додано: Чет 14 жов, 2021 17:52
Львівський БатяР написав:
Ціни вже є на сайтах продажу нерухомості, 2К квартира - 80м2 якщо не помиляюсь 202к у.о.
Ха-ха!
І ще нехай хтось скаже, що я не розбираюсь в нерухомості/цінах
Я, ціну просто прикинув(ніде не заглядаючи) - а виявилось, що все правильно оцінив!
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Додано: Нед 17 жов, 2021 10:20
Хто робив зараз ремонт квартири. Скільки обійдеться ремонт 50 м? Тільки не економ з дешевих матеріалів,як в неуспі(х)шних. А середній ,під здачу. 15-20К?
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