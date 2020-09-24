Додано: Сер 20 жов, 2021 11:18

Bolt написав: https://www.facebook.com/155270394522662/posts/4463654500350875/

Коменти жгуть напал ом. https://www.facebook.com/155270394522662/posts/4463654500350875/Коменти жгуть напал ом.

навіть якщо не розглядати в інших контекстах, а хоча б ракурсі забудови, то як же інакше, коли забудовують хто що зможе урвати, а інфраструктуру (школи, садочки і таке інше) - а нах, що я забудовник-лох який чи як? але в результаті люди там живуть, і крім того, що вони на роботу (і назад) їдуть, так ще ж і дітей в садочок чи школу треба десь завести. а "на районі" того всього немає, бо забудовник хитро-жадібний позолотив ручку кому треба - і "маємо те що маємо" (с) - додаткове навантаження на ту ж транспортну інфраструктуру, чого могло б і не бути у випадку наявності дитсадків та шкіл на місці. і про бляхи, які так всім муляють. якщо раніше були (хоч якісь були) парковки в районах, так їх майже всі забудували, а ті що поки що ще залишилися, в черзі туди ж. ну то як в такому випадку бути? вони і будуть тоді стояти на вулиці і по дворах. і так у всьому. бабло, тільки бабло, вже зараз і побільше. а на те, що буде завтра глибоко по....