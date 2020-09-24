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vitaliian написав:Школы не создают неудобств обществу и ущерб экономике. А пробки создают. Вариантов борьбы с ними только два, директивно поднять цену проезда до заоблачной (неважно через топливо, через налоги, платный въезд в центр, дорогую парковку) либо размазать потоки по времени суток. Как по мне второй куда менее агрессивный. И огромных препятствий я здесь не вижу, вы же идёте к стоматологу на назначенное время, а не на 9 утра? Точно также должно строится любое другое взаимодействие, например до 12 вы работаете удаленно после 12 работаете с теми кто желает вас видеть вживую.
Не знаю про яке місто ви пишете - та корки у Львові розмазані протягом дня, і в 11годині ранку і в 3й обіду - місто стоїть
ви хоча б читайте що пишуть перед тим як відповідати,
vitaliian написав: директивно поднять цену проезда до заоблачной (неважно через топливо, через налоги, платный въезд в центр, дорогую парковку)
Якщо друге розмазування не допомогає залишаєтся те що виділили
навіть якщо не розглядати в інших контекстах, а хоча б ракурсі забудови, то як же інакше, коли забудовують хто що зможе урвати, а інфраструктуру (школи, садочки і таке інше) - а нах, що я забудовник-лох який чи як? але в результаті люди там живуть, і крім того, що вони на роботу (і назад) їдуть, так ще ж і дітей в садочок чи школу треба десь завести. а "на районі" того всього немає, бо забудовник хитро-жадібний позолотив ручку кому треба - і "маємо те що маємо" (с) - додаткове навантаження на ту ж транспортну інфраструктуру, чого могло б і не бути у випадку наявності дитсадків та шкіл на місці. і про бляхи, які так всім муляють. якщо раніше були (хоч якісь були) парковки в районах, так їх майже всі забудували, а ті що поки що ще залишилися, в черзі туди ж. ну то як в такому випадку бути? вони і будуть тоді стояти на вулиці і по дворах. і так у всьому. бабло, тільки бабло, вже зараз і побільше. а на те, що буде завтра глибоко по....