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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 жов, 2021 18:18
В который раз убеждаюсь, что больше 20м.кв для "смарта" избыточно. Вроде и больше места, а практически комфорта от этих дополнительных 7 метров не добавляется.
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juristkostya
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