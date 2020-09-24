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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 819820821822
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:18

  Bolt написав:Дизайн смарта на 27 квадратів:
https://youtu.be/uM4RXwezn6M
Там немає де розвернутися.

В который раз убеждаюсь, что больше 20м.кв для "смарта" избыточно. Вроде и больше места, а практически комфорта от этих дополнительных 7 метров не добавляется.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:50

  Bolt написав:Дизайн смарта на 27 квадратів:
https://youtu.be/uM4RXwezn6M
Там немає де розвернутися.

Ви знову натякаєте на мій смарт? :wink: :mrgreen:
І я вже це саме відео кидав сюди раніше :wink:

Як на мене, то там трохи "заліплено" все меблями, ну і батарея - якесь дизайнерське фуфло :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:41

  Успіх написав:
  Bolt написав:Дизайн смарта на 27 квадратів:
https://youtu.be/uM4RXwezn6M
Там немає де розвернутися.

Ви знову натякаєте на мій смарт? :wink: :mrgreen:
І я вже це саме відео кидав сюди раніше :wink:

Як на мене, то там трохи "заліплено" все меблями, ну і батарея - якесь дизайнерське фуфло :mrgreen:

Випадково закинул в,, рекомендоване на ютубі", хоча шукаю зараз приклади облаштування п'яти метрових кухонь в хрущівках з холодильником. Якщо в шість метрів його, ще якось вдалося втиснути, то 5 ще треба постаратися.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:07

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Дизайн смарта на 27 квадратів:
https://youtu.be/uM4RXwezn6M
Там немає де розвернутися.

Ви знову натякаєте на мій смарт? :wink: :mrgreen:
І я вже це саме відео кидав сюди раніше :wink:

Як на мене, то там трохи "заліплено" все меблями, ну і батарея - якесь дизайнерське фуфло :mrgreen:

Випадково закинул в,, рекомендоване на ютубі", хоча шукаю зараз приклади облаштування п'яти метрових кухонь в хрущівках з холодильником. Якщо в шість метрів його, ще якось вдалося втиснути, то 5 ще треба постаратися.

Встройте в стену.
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did you hd
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 09:44

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Класно тут Віталіан написав👍

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:38

  Успіх написав:Класно тут Віталіан написав👍

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

В мене сусід на Південному магазин має десь 35 метрів. Писарчук вже підняв оренду з 30 до 35 кг/міс. Торгівля ледве жевріє. Причому, з його слів, дехто пробував орендувати комерцією в місті(за менші гроші), потім поверталися на Південний бо тут хоч якісь клієнти йдуть по старій пам'яті.
(Цікаво, як почалися канікули в школах, то знов з села до центру почав доїжджати за 25 хв(замісць вже звичних 50-60), як років 6-7 тому)
Bolt
 
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  #<1 ... 819820821822
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