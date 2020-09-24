|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 жов, 2021 18:18
В который раз убеждаюсь, что больше 20м.кв для "смарта" избыточно. Вроде и больше места, а практически комфорта от этих дополнительных 7 метров не добавляется.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3795
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1057 раз.
-
- Профіль
-
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1757
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 20:41
Випадково закинул в,, рекомендоване на ютубі", хоча шукаю зараз приклади облаштування п'яти метрових кухонь в хрущівках з холодильником. Якщо в шість метрів його, ще якось вдалося втиснути, то 5 ще треба постаратися.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 906
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 09:44
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1757
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 11:38
В мене сусід на Південному магазин має десь 35 метрів. Писарчук вже підняв оренду з 30 до 35 кг/міс. Торгівля ледве жевріє. Причому, з його слів, дехто пробував орендувати комерцією в місті(за менші гроші), потім поверталися на Південний бо тут хоч якісь клієнти йдуть по старій пам'яті.
(Цікаво, як почалися канікули в школах, то знов з села до центру почав доїжджати за 25 хв(замісць вже звичних 50-60), як років 6-7 тому)
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 906
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 12:21
Bolt написав:
В мене сусід на Південному магазин має десь 35 метрів. Писарчук вже підняв оренду з 30 до 35 кг/міс. Торгівля ледве жевріє. Причому, з його слів, дехто пробував орендувати комерцією в місті(за менші гроші), потім поверталися на Південний бо тут хоч якісь клієнти йдуть по старій пам'яті.
(Цікаво, як почалися канікули в школах, то знов з села до центру почав доїжджати за 25 хв(замісць вже звичних 50-60), як років 6-7 тому)
ну пивденный не совсем рынок это скорее трц, только без развлечений. А разные сантабарбара, привокзальный и краковский рынок вымрут со временем, потому что запросы у ца растут а там гадюшники.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8941
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1598 раз.
- Подякували: 2325 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 12:31
vitaliian написав: Bolt написав:
В мене сусід на Південному магазин має десь 35 метрів. Писарчук вже підняв оренду з 30 до 35 кг/міс. Торгівля ледве жевріє. Причому, з його слів, дехто пробував орендувати комерцією в місті(за менші гроші), потім поверталися на Південний бо тут хоч якісь клієнти йдуть по старій пам'яті.
(Цікаво, як почалися канікули в школах, то знов з села до центру почав доїжджати за 25 хв(замісць вже звичних 50-60), як років 6-7 тому)
ну пивденный не совсем рынок это скорее трц, только без развлечений. А разные сантабарбара, привокзальный и краковский рынок вымрут со временем, потому что запросы у ца растут а там гадюшники.
А вот рынок Привокзальний (в частности его продуктовая часть), вы зря добавили в этот список. Но поскольку вы не львовянин, то вам прощается. Он находится в ОЧЕНЬ стратегическом месте, рядом с вокзалами и там "кормится" почти весь Франковский и Зализничный районы города. Скорее всего он будет отремонтирован и восстановлен. Вопрос конечно в каком виде, но НЕ УМРЕТ - ЭТО ТОЧНО В БЛИЖАЙШЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.
P.S. Пивденний говорите? ЭТО ЧТО ВООБЩЕ ЗА НЕДОРАЗУМЕНИЕ В 21 ВЕКЕ? Я НА НЕГО И В 90Х НЕ ХОДИЛ ПОЧТИ НИКОГДА НИЧЕГО ПОКУПАТЬ, А СЕЙЧАС И ПОДАВНО НЕ ПОШЁЛ БЫ. БУЛЬДОЗЕРОМ СНЕСТИ ВСЕ НАХ... и построить ТРЦ как в Киеве))
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 629
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 12:44
roberto dark откроется на привокзальном какойто супермарке на 60 касс типа ашана и привокзальный рынок уйдет в историю поджав хвостик. Слишком много примеров тому есть, локация бомба а свято место сами знаете.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8941
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1598 раз.
- Подякували: 2325 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 12:49
vitaliian написав:roberto dark
откроется на привокзальном какойто супермарке на 60 касс типа ашана и привокзальный рынок уйдет в историю поджав хвостик. Слишком много примеров тому есть, локация бомба а свято место сами знаете.
Ну да и магазины без кассиров и продавцов типа Амазон. Бабушки в сёлах вымрут окончательно, а мы будем кушать только польские пластмасовые фрукты и овощи из супермаркета.
Только всё это после того, как гиперлуп пустят со Львова в Киев, а на Марсе будет проживать второе поколение Илона Маска.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 629
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3394
|515003
|
|
|77
|16301
|
|
|241
|52157
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|