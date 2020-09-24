Додано: Нед 24 жов, 2021 16:32

Успіх я вам больше скажу, пример из ирпеня но он к любому городу имеет отношение, коммерция возле остановки, Та что на остановке из Киева - отлично сдается вакантных мест никогда нет, даже пристройки поделали под цветы и сигареты.



Напротив (та что на Киев) - мертвая. Сдается только под фастфуд. А между ними 60 метров (4 полосы дороги). Те кто едет на Киев ничего не покупают, максимум кофе и хотдог А кто приехал из Киева идут в ближайший к остановке магазин, даже если там очередь.



А локация +/- 60 метров одинаковая, локация не самый важный параметр, есть более важный параметр - направление движения потока. На любом рынке есть доходные и мертвые места. В супермаркетах самые ходовые товары, (хлеб колбаса, молочка, выпечка) распологаются в самом конце, чтобы человек как можно больше расстояние прошел и по пути ещё что то ненужное хапнул.