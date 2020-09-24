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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 24 жов, 2021 13:23
roberto dark написав: vitaliian написав:roberto dark
откроется на привокзальном какойто супермарке на 60 касс типа ашана и привокзальный рынок уйдет в историю поджав хвостик. Слишком много примеров тому есть, локация бомба а свято место сами знаете.
Ну да и магазины без кассиров и продавцов типа Амазон. Бабушки в сёлах вымрут окончательно, а мы будем кушать только польские пластмасовые фрукты и овощи из супермаркета.
Только всё это после того, как гиперлуп пустят со Львова в Киев, а на Марсе будет проживать второе поколение Илона Маска.
Никто окончательно не вымрет, и никаких "только" тоже не будет. На все есть свой спрос - и на пластмассу из Польши, и на фермерские продукты
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Додано: Нед 24 жов, 2021 14:01
vitaliian написав:
А разные сантабарбара, привокзальный и краковский рынок вымрут со временем, потому что запросы у ца растут а там гадюшники
Ну бачите, Санта-барбара - вже "вимерла".
Там пустили трамвай/зробили кінцеву зупинку.
А ринок перенесли в задуп'я - на край Сихова, на вул. Антонича.
Там він ледь дихає... Половина ринку взяли просто під склади, бо бажаючих торгувати в задуп'ї виявилось не багато, хоч оренда там дешева(щось +/-2Кгрн/міс за магазинчик 16-18м2)
Bolt написав:
Причому, з його слів, дехто пробував орендувати комерцією в місті(за менші гроші), потім поверталися на Південний бо тут хоч якісь клієнти йдуть по старій пам'яті
Локація, локація, локація!©
Толку з тої "дешевшої оренди"? - треба ПРОХІДНЯК!!! - он, чуть вище приклад привів☝️
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:32
Успіх я вам больше скажу, пример из ирпеня но он к любому городу имеет отношение, коммерция возле остановки, Та что на остановке из Киева - отлично сдается вакантных мест никогда нет, даже пристройки поделали под цветы и сигареты.
Напротив (та что на Киев) - мертвая. Сдается только под фастфуд. А между ними 60 метров (4 полосы дороги). Те кто едет на Киев ничего не покупают, максимум кофе и хотдог А кто приехал из Киева идут в ближайший к остановке магазин, даже если там очередь.
А локация +/- 60 метров одинаковая, локация не самый важный параметр, есть более важный параметр - направление движения потока. На любом рынке есть доходные и мертвые места. В супермаркетах самые ходовые товары, (хлеб колбаса, молочка, выпечка) распологаются в самом конце, чтобы человек как можно больше расстояние прошел и по пути ещё что то ненужное хапнул.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:09
vitaliian написав:roberto dark
откроется на привокзальном какойто супермарке на 60 касс типа ашана и привокзальный рынок уйдет в историю поджав хвостик. Слишком много примеров тому есть, локация бомба а свято место сами знаете.
Скоорее Ашан закроется с его ипанутыми ценами. Если раньше ездил в него затариваться продуктами на неделю, то теперь затариваюсь на Шуваре. Думаю в среднем процентов на 20 дешевле Ашана.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:42
vitaliian написав:Успіх
А локация +/- 60 метров одинаковая, локация не самый важный параметр, есть более важный параметр - направление движения потока.
+ Точно подмечено. Я всегда говорил, что самый яркий тому пример в том же Львове - это проспекты Шевченка и Свободы, где основной поток идет по одну сторону и там соответственно цены на коммерцию были всегда гораздо выше, а обьекты популярнее, чем на противоположной.
А еще любопытно как сменились во Львове акценты, за последние несколько десятков лет, когда почти не видел на площади рынок толп туристов, зевак. И я еще помню времена, что и столиков не было даже. В подьездах, где сейчас убитые квартиры стоят сотни тысяч $, как правило вонь стояла от мочи, вход через двор, убитые деревянные ступеньки и никто из коренных львовян не хотел там жить. Особенно жутко там выглядели коммуналки, в дворах типа "одесских". Армянская улица одна из главных достопримечательностей Львова? Да ладно вам
Кто бы мог подумать
А вот вышеозначенные проспекты были конечно в ОСОБОМ тренде на коммерцию . Но все меняется..
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:22
Bolt написав:
Скоорее Ашан закроется с его ипанутыми ценами
Аж душа радіє, коли правду-матку рубають!
roberto dark написав:
это проспекты Шевченка и Свободы
І тут теж - правда...
Я тут якось писав, що працював продавцем на проспекті Шевченка.... - але то було дуууууже давно.... - майже 20р. тому.
Тому, вгорі я написав, після локація/локація/локація - великими літерами слово ПРОХІДНЯК!(от що в бізнесі головне)
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