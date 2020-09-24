Додано: Нед 24 жов, 2021 18:42

vitaliian написав: Успіх

А локация +/- 60 метров одинаковая, локация не самый важный параметр, есть более важный параметр - направление движения потока. А локация +/- 60 метров одинаковая, локация не самый важный параметр, есть более важный параметр - направление движения потока.

+ Точно подмечено. Я всегда говорил, что самый яркий тому пример в том же Львове - это проспекты Шевченка и Свободы, где основной поток идет по одну сторону и там соответственно цены на коммерцию были всегда гораздо выше, а обьекты популярнее, чем на противоположной.А еще любопытно как сменились во Львове акценты, за последние несколько десятков лет, когда почти не видел тогда на площади Рынок толп туристов и зевак. Да я еще помню те времена, что и столиков не было там даже. В подьездах, где сейчас убитые квартиры стоят сотни тысяч $, часто вонь стояла от мочи, вход через двор, убитые деревянные ступеньки и никто из коренных львовян не хотел там жить. Особенно жутко там выглядели коммуналки, в дворах типа "одесских".Армянская улица одна из главных достопримечательностей Львова? Да ладно вамКто бы мог подуматьА вот вышеозначенные проспекты были конечно в ОСОБОМ тренде на коммерцию . Но все меняется..