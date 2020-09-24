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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 820821822823
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

roberto dark написав:
  vitaliian написав:roberto dark откроется на привокзальном какойто супермарке на 60 касс типа ашана и привокзальный рынок уйдет в историю поджав хвостик. Слишком много примеров тому есть, локация бомба а свято место сами знаете.


Ну да и магазины без кассиров и продавцов типа Амазон. Бабушки в сёлах вымрут окончательно, а мы будем кушать только польские пластмасовые фрукты и овощи из супермаркета.

Только всё это после того, как гиперлуп пустят со Львова в Киев, а на Марсе будет проживать второе поколение Илона Маска.


Никто окончательно не вымрет, и никаких "только" тоже не будет. На все есть свой спрос - и на пластмассу из Польши, и на фермерские продукты
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 14:01

Секрети бізнесу/торгівлі))

  vitaliian написав:А разные сантабарбара, привокзальный и краковский рынок вымрут со временем, потому что запросы у ца растут а там гадюшники

Ну бачите, Санта-барбара - вже "вимерла".
Там пустили трамвай/зробили кінцеву зупинку.
А ринок перенесли в задуп'я - на край Сихова, на вул. Антонича.
Там він ледь дихає... Половина ринку взяли просто під склади, бо бажаючих торгувати в задуп'ї виявилось не багато, хоч оренда там дешева(щось +/-2Кгрн/міс за магазинчик 16-18м2)
  Bolt написав:Причому, з його слів, дехто пробував орендувати комерцією в місті(за менші гроші), потім поверталися на Південний бо тут хоч якісь клієнти йдуть по старій пам'яті

Локація, локація, локація!©
Толку з тої "дешевшої оренди"? - треба ПРОХІДНЯК!!! - он, чуть вище приклад привів☝️
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:32

Успіх я вам больше скажу, пример из ирпеня но он к любому городу имеет отношение, коммерция возле остановки, Та что на остановке из Киева - отлично сдается вакантных мест никогда нет, даже пристройки поделали под цветы и сигареты.

Напротив (та что на Киев) - мертвая. Сдается только под фастфуд. А между ними 60 метров (4 полосы дороги). Те кто едет на Киев ничего не покупают, максимум кофе и хотдог А кто приехал из Киева идут в ближайший к остановке магазин, даже если там очередь.

А локация +/- 60 метров одинаковая, локация не самый важный параметр, есть более важный параметр - направление движения потока. На любом рынке есть доходные и мертвые места. В супермаркетах самые ходовые товары, (хлеб колбаса, молочка, выпечка) распологаются в самом конце, чтобы человек как можно больше расстояние прошел и по пути ещё что то ненужное хапнул.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 18:09

  vitaliian написав:roberto dark откроется на привокзальном какойто супермарке на 60 касс типа ашана и привокзальный рынок уйдет в историю поджав хвостик. Слишком много примеров тому есть, локация бомба а свято место сами знаете.

Скоорее Ашан закроется с его ипанутыми ценами. Если раньше ездил в него затариваться продуктами на неделю, то теперь затариваюсь на Шуваре. Думаю в среднем процентов на 20 дешевле Ашана.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 18:42

  vitaliian написав:Успіх
А локация +/- 60 метров одинаковая, локация не самый важный параметр, есть более важный параметр - направление движения потока.

+ Точно подмечено. Я всегда говорил, что самый яркий тому пример в том же Львове - это проспекты Шевченка и Свободы, где основной поток идет по одну сторону и там соответственно цены на коммерцию были всегда гораздо выше, а обьекты популярнее, чем на противоположной.

А еще любопытно как сменились во Львове акценты, за последние несколько десятков лет, когда почти не видел тогда на площади Рынок толп туристов и зевак. Да я еще помню те времена, что и столиков не было там даже. В подьездах, где сейчас убитые квартиры стоят сотни тысяч $, часто вонь стояла от мочи, вход через двор, убитые деревянные ступеньки и никто из коренных львовян не хотел там жить. Особенно жутко там выглядели коммуналки, в дворах типа "одесских".

Армянская улица одна из главных достопримечательностей Львова? Да ладно вам :D Кто бы мог подумать :lol: А вот вышеозначенные проспекты были конечно в ОСОБОМ тренде на коммерцию . Но все меняется.. 8)
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 24 жов, 2021 23:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Скоорее Ашан закроется с его ипанутыми ценами

Аж душа радіє, коли правду-матку рубають! :D
  roberto dark написав:это проспекты Шевченка и Свободы

І тут теж - правда...

Я тут якось писав, що працював продавцем на проспекті Шевченка.... - але то було дуууууже давно.... - майже 20р. тому.

Тому, вгорі я написав, після локація/локація/локація - великими літерами слово ПРОХІДНЯК!(от що в бізнесі головне)
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:21

  vitaliian написав:roberto dark откроется на привокзальном какойто супермарке на 60 касс типа ашана и привокзальный рынок уйдет в историю поджав хвостик. Слишком много примеров тому есть, локация бомба а свято место сами знаете.

Вже більше 10 років поруч Сільпо і нічого, виживає привокзальний.
Дуже зручно там купити городину і сезонні овочі/фрукти/ягоди. Інша річ, що якось треба привести його до ладу, осучаснити, щоб люди з землі на прилеглих вуличках не торгували.
yurko81
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 16:19

  yurko81 написав:
  vitaliian написав:roberto dark откроется на привокзальном какойто супермарке на 60 касс типа ашана и привокзальный рынок уйдет в историю поджав хвостик. Слишком много примеров тому есть, локация бомба а свято место сами знаете.

Вже більше 10 років поруч Сільпо і нічого, виживає привокзальний.
Дуже зручно там купити городину і сезонні овочі/фрукти/ягоди. Інша річ, що якось треба привести його до ладу, осучаснити, щоб люди з землі на прилеглих вуличках не торгували.

Це сільпо на привокзальній - на мою думку найгірше в місті, дуже мале і багато людей. Привокзальний має жити, якщо переформатують як частину Шувару зробили - буде ідеально (мати можливість купити фермерські овочі, фрукти, мясо, і т.д це чудово)
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 21:08

А тим часом десь на Левандівці ;)

28м2 - 739К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... N10dv.html
-----
26м2 - 686К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... Kv5xv.html
----------
Навіть, неліквід на останньому 12му поверсі))
27м2 - 686К
Квартира від власника на 12 поверсі в єдиному будинку з якого відкриваєтся чудовий вид міста (Костел, Високий замок, Ратуша). :lol:

ПРО БУДИНОК
ЖК Ріел Сіті (вул. Рудненська, 8)
Першій черга секції 1А (вже збудована).
Здача будинку має бути в листопаді/грудні 2021 року.
Продаж по договору переуступки (нотар.посвідчений) в офісі забудовника РІЕЛ.

ПЕРЕВАГИ
- будинок комфорт-класу утеплений згідно сучасних технологій
- підземний паркінг із зарядками для електрокарів
- прогулянкові алеї на території комплексу
- весь простір Riel City вільний від авто
- зона воркауту
- власний приватний дитячий садок та 6 дитячих майданчиків.
- увесь простір освітлений ліхтарями з власними фотоелементами
- вся територія доступна для людей з особливими потребами

ПОБЛИЗУ
- приватний дитячий садок
- парк
- залізнична станція
- дитячий садок № 30;
- школа-гімназія Гроно;
- зупинки громадського транспорту
- АТБ, Нова пошта, ОККО, базар
- кафе, ресторан
- озеро :lol:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk-re ... tended_s2v
----
24м2 - 723К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gotova ... tended_s2v
Продаю функціональну смарт-квартиру в сучасному житловому комплексі РІЕЛ-СІТІ по вул.Рудненській (бічна вул.Городоцької)!
Квартира, в якій можна прописатись (Важливо!!! Це не апартаменти як в інших ЖК)

Обжитий район. Зручне розташування, є все необхідне для комфорного життя:
У комплексі передбачено підземний паркінг, закритий двір з прогулянковими алеями, зонами відпочинку, ел.зарядками, освітленням з фотоелементами, дитячими майданчиками та власним дошкільним закладом, аптека, супермаркет, клініка стоматології, Нова пошта, фітнес зал тощо…
Поруч зупинка громадського транспорту. Дуже зручна розв‘язка!

Квартира знаходиться в 1-й секції 1-ї черги (1-2-3 черги вже збудовані). Сонячна сторона! Будинок утеплений згідно сучасних технологій!

Клас будівництва - КОМФОРТ.
Смарт-квартира правильної форми, просторі панорамні вікна з якісного профілю, залита стяжка, зроблено підведення комунікацій, встановлені броньовані двері, радіатори водяного опалення, лічильник на світло, холодну/гарячу воду, тепловий лічильник!

Будинок на етапі завершення будівельних робіт. Відбувається облаштування благоустрою прибудинкової території, завершується оздоблення під‘їздів.
Здача в експлуатацію та оформлення права власності - 4кв.2021року.

До оформлення права власності, для вигоди всіх сторін, пропоную продаж по договору переуступки (нотар.посвідчений), в офісі забудовника РІЕЛ (без оплати переуступки для покупця).

Хороша та вигідна інвестиція в готове, сучасне житло в зручній локації Львова!

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Порядність гарантую!
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Так, це все "хотілки", але -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 21:39

  roberto dark написав:+ Точно подмечено. Я всегда говорил, что самый яркий тому пример в том же Львове - это проспекты Шевченка и Свободы, где основной поток идет по одну сторону и там соответственно цены на коммерцию были всегда гораздо выше, а обьекты популярнее, чем на противоположной.

А еще любопытно как сменились во Львове акценты, за последние несколько десятков лет, когда почти не видел тогда на площади Рынок толп туристов и зевак. Да я еще помню те времена, что и столиков не было там даже. В подьездах, где сейчас убитые квартиры стоят сотни тысяч $, часто вонь стояла от мочи, вход через двор, убитые деревянные ступеньки и никто из коренных львовян не хотел там жить. Особенно жутко там выглядели коммуналки, в дворах типа "одесских".

Армянская улица одна из главных достопримечательностей Львова? Да ладно вам :D Кто бы мог подумать :lol: А вот вышеозначенные проспекты были конечно в ОСОБОМ тренде на коммерцию . Но все меняется.. 8)


напевно сумнівно було б стверджувати, що і зараз там хтось дуже хоче жити. будинки старі, потребують ремонту, планування треш, фіг заїдеш/виїдеш/припаркуєшся, постійний (і допізна) шум чи просто від туристів чи від масових заходів. там хіба під оренду тим же туристам, а жити - треба бути дуже великим поціновувачем того району і таким же мазохистом :)
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