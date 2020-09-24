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vitaliian написав:roberto dark откроется на привокзальном какойто супермарке на 60 касс типа ашана и привокзальный рынок уйдет в историю поджав хвостик. Слишком много примеров тому есть, локация бомба а свято место сами знаете.
Ну да и магазины без кассиров и продавцов типа Амазон. Бабушки в сёлах вымрут окончательно, а мы будем кушать только польские пластмасовые фрукты и овощи из супермаркета.
Только всё это после того, как гиперлуп пустят со Львова в Киев, а на Марсе будет проживать второе поколение Илона Маска.
Никто окончательно не вымрет, и никаких "только" тоже не будет. На все есть свой спрос - и на пластмассу из Польши, и на фермерские продукты
vitaliian написав:А разные сантабарбара, привокзальный и краковский рынок вымрут со временем, потому что запросы у ца растут а там гадюшники
Ну бачите, Санта-барбара - вже "вимерла". Там пустили трамвай/зробили кінцеву зупинку. А ринок перенесли в задуп'я - на край Сихова, на вул. Антонича. Там він ледь дихає... Половина ринку взяли просто під склади, бо бажаючих торгувати в задуп'ї виявилось не багато, хоч оренда там дешева(щось +/-2Кгрн/міс за магазинчик 16-18м2)
Bolt написав:Причому, з його слів, дехто пробував орендувати комерцією в місті(за менші гроші), потім поверталися на Південний бо тут хоч якісь клієнти йдуть по старій пам'яті
Успіх я вам больше скажу, пример из ирпеня но он к любому городу имеет отношение, коммерция возле остановки, Та что на остановке из Киева - отлично сдается вакантных мест никогда нет, даже пристройки поделали под цветы и сигареты.
Напротив (та что на Киев) - мертвая. Сдается только под фастфуд. А между ними 60 метров (4 полосы дороги). Те кто едет на Киев ничего не покупают, максимум кофе и хотдог А кто приехал из Киева идут в ближайший к остановке магазин, даже если там очередь.
А локация +/- 60 метров одинаковая, локация не самый важный параметр, есть более важный параметр - направление движения потока. На любом рынке есть доходные и мертвые места. В супермаркетах самые ходовые товары, (хлеб колбаса, молочка, выпечка) распологаются в самом конце, чтобы человек как можно больше расстояние прошел и по пути ещё что то ненужное хапнул.
vitaliian написав:roberto dark откроется на привокзальном какойто супермарке на 60 касс типа ашана и привокзальный рынок уйдет в историю поджав хвостик. Слишком много примеров тому есть, локация бомба а свято место сами знаете.
Скоорее Ашан закроется с его ипанутыми ценами. Если раньше ездил в него затариваться продуктами на неделю, то теперь затариваюсь на Шуваре. Думаю в среднем процентов на 20 дешевле Ашана.
vitaliian написав:Успіх А локация +/- 60 метров одинаковая, локация не самый важный параметр, есть более важный параметр - направление движения потока.
+ Точно подмечено. Я всегда говорил, что самый яркий тому пример в том же Львове - это проспекты Шевченка и Свободы, где основной поток идет по одну сторону и там соответственно цены на коммерцию были всегда гораздо выше, а обьекты популярнее, чем на противоположной.
А еще любопытно как сменились во Львове акценты, за последние несколько десятков лет, когда почти не видел тогда на площади Рынок толп туристов и зевак. Да я еще помню те времена, что и столиков не было там даже. В подьездах, где сейчас убитые квартиры стоят сотни тысяч $, часто вонь стояла от мочи, вход через двор, убитые деревянные ступеньки и никто из коренных львовян не хотел там жить. Особенно жутко там выглядели коммуналки, в дворах типа "одесских".
Армянская улица одна из главных достопримечательностей Львова? Да ладно вам Кто бы мог подумать А вот вышеозначенные проспекты были конечно в ОСОБОМ тренде на коммерцию . Но все меняется..
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 24 жов, 2021 23:13, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:roberto dark откроется на привокзальном какойто супермарке на 60 касс типа ашана и привокзальный рынок уйдет в историю поджав хвостик. Слишком много примеров тому есть, локация бомба а свято место сами знаете.
Вже більше 10 років поруч Сільпо і нічого, виживає привокзальний. Дуже зручно там купити городину і сезонні овочі/фрукти/ягоди. Інша річ, що якось треба привести його до ладу, осучаснити, щоб люди з землі на прилеглих вуличках не торгували.
vitaliian написав:roberto dark откроется на привокзальном какойто супермарке на 60 касс типа ашана и привокзальный рынок уйдет в историю поджав хвостик. Слишком много примеров тому есть, локация бомба а свято место сами знаете.
Вже більше 10 років поруч Сільпо і нічого, виживає привокзальний. Дуже зручно там купити городину і сезонні овочі/фрукти/ягоди. Інша річ, що якось треба привести його до ладу, осучаснити, щоб люди з землі на прилеглих вуличках не торгували.
Це сільпо на привокзальній - на мою думку найгірше в місті, дуже мале і багато людей. Привокзальний має жити, якщо переформатують як частину Шувару зробили - буде ідеально (мати можливість купити фермерські овочі, фрукти, мясо, і т.д це чудово)
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roberto dark написав:+ Точно подмечено. Я всегда говорил, что самый яркий тому пример в том же Львове - это проспекты Шевченка и Свободы, где основной поток идет по одну сторону и там соответственно цены на коммерцию были всегда гораздо выше, а обьекты популярнее, чем на противоположной.
А еще любопытно как сменились во Львове акценты, за последние несколько десятков лет, когда почти не видел тогда на площади Рынок толп туристов и зевак. Да я еще помню те времена, что и столиков не было там даже. В подьездах, где сейчас убитые квартиры стоят сотни тысяч $, часто вонь стояла от мочи, вход через двор, убитые деревянные ступеньки и никто из коренных львовян не хотел там жить. Особенно жутко там выглядели коммуналки, в дворах типа "одесских".
Армянская улица одна из главных достопримечательностей Львова? Да ладно вам Кто бы мог подумать А вот вышеозначенные проспекты были конечно в ОСОБОМ тренде на коммерцию . Но все меняется..
напевно сумнівно було б стверджувати, що і зараз там хтось дуже хоче жити. будинки старі, потребують ремонту, планування треш, фіг заїдеш/виїдеш/припаркуєшся, постійний (і допізна) шум чи просто від туристів чи від масових заходів. там хіба під оренду тим же туристам, а жити - треба бути дуже великим поціновувачем того району і таким же мазохистом