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ПРО БУДИНОК ЖК Ріел Сіті (вул. Рудненська, Першій черга секції 1А (вже збудована). Здача будинку має бути в листопаді/грудні 2021 року. Продаж по договору переуступки (нотар.посвідчений) в офісі забудовника РІЕЛ.
ПЕРЕВАГИ - будинок комфорт-класу утеплений згідно сучасних технологій - підземний паркінг із зарядками для електрокарів - прогулянкові алеї на території комплексу - весь простір Riel City вільний від авто - зона воркауту - власний приватний дитячий садок та 6 дитячих майданчиків. - увесь простір освітлений ліхтарями з власними фотоелементами - вся територія доступна для людей з особливими потребами
Обжитий район. Зручне розташування, є все необхідне для комфорного життя: У комплексі передбачено підземний паркінг, закритий двір з прогулянковими алеями, зонами відпочинку, ел.зарядками, освітленням з фотоелементами, дитячими майданчиками та власним дошкільним закладом, аптека, супермаркет, клініка стоматології, Нова пошта, фітнес зал тощо… Поруч зупинка громадського транспорту. Дуже зручна розв‘язка!
Квартира знаходиться в 1-й секції 1-ї черги (1-2-3 черги вже збудовані). Сонячна сторона! Будинок утеплений згідно сучасних технологій!
Клас будівництва - КОМФОРТ. Смарт-квартира правильної форми, просторі панорамні вікна з якісного профілю, залита стяжка, зроблено підведення комунікацій, встановлені броньовані двері, радіатори водяного опалення, лічильник на світло, холодну/гарячу воду, тепловий лічильник!
Будинок на етапі завершення будівельних робіт. Відбувається облаштування благоустрою прибудинкової території, завершується оздоблення під‘їздів. Здача в експлуатацію та оформлення права власності - 4кв.2021року.
До оформлення права власності, для вигоди всіх сторін, пропоную продаж по договору переуступки (нотар.посвідчений), в офісі забудовника РІЕЛ (без оплати переуступки для покупця).
Хороша та вигідна інвестиція в готове, сучасне житло в зручній локації Львова!
Я гадав то вже з ремонтом, меблями і технікою, але ж ні...Ну то як продадуть хоча би за 27 000$, то я свою також швиденько виставлю на продаж, по 3000$ за метр квадратний, в бізнес класі і у кращій локації. А ШО??? ЯКЩО Є ТАКІ ДУРНІ, У ЯКИХ ДЕНЮХ БАГАТО, ТО ЧОМУ НІ? ЗНАЙОМІ АКУРТА, ІЗ ЗАПОРІЖЖЯ, НЕ ТІЛЬКИ В АНТАЛІЇ ГРЕБУТЬ ВСЕ ПІДРЯД.
Потім щось у Києві прикуплю ( в Тетрісі наприклад ) , бо там Зрадіо вже каже ціни тормознулися ЖОРСТОКО, а в поганих локаціях ( типу Левандівки у Львові) навіть починають потрохи сипатися. То ж тримайте в курсі, що там із продажем цих "будок" в фіолетових мурашниках по 1000$ за метр в єб..х.