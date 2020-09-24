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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 821822823824
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 22:35

  Успіх написав:28м2 - 739К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... N10dv.html
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26м2 - 686К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... Kv5xv.html
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Навіть, неліквід на останньому 12му поверсі))
27м2 - 686К
Квартира від власника на 12 поверсі в єдиному будинку з якого відкриваєтся чудовий вид міста (Костел, Високий замок, Ратуша). :lol:

ПРО БУДИНОК
ЖК Ріел Сіті (вул. Рудненська, 8)
Першій черга секції 1А (вже збудована).
Здача будинку має бути в листопаді/грудні 2021 року.
Продаж по договору переуступки (нотар.посвідчений) в офісі забудовника РІЕЛ.

ПЕРЕВАГИ
- будинок комфорт-класу утеплений згідно сучасних технологій
- підземний паркінг із зарядками для електрокарів
- прогулянкові алеї на території комплексу
- весь простір Riel City вільний від авто
- зона воркауту
- власний приватний дитячий садок та 6 дитячих майданчиків.
- увесь простір освітлений ліхтарями з власними фотоелементами
- вся територія доступна для людей з особливими потребами

ПОБЛИЗУ
- приватний дитячий садок
- парк
- залізнична станція
- дитячий садок № 30;
- школа-гімназія Гроно;
- зупинки громадського транспорту
- АТБ, Нова пошта, ОККО, базар
- кафе, ресторан
- озеро :lol:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk-re ... tended_s2v
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24м2 - 723К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gotova ... tended_s2v
Продаю функціональну смарт-квартиру в сучасному житловому комплексі РІЕЛ-СІТІ по вул.Рудненській (бічна вул.Городоцької)!
Квартира, в якій можна прописатись (Важливо!!! Це не апартаменти як в інших ЖК)

Обжитий район. Зручне розташування, є все необхідне для комфорного життя:
У комплексі передбачено підземний паркінг, закритий двір з прогулянковими алеями, зонами відпочинку, ел.зарядками, освітленням з фотоелементами, дитячими майданчиками та власним дошкільним закладом, аптека, супермаркет, клініка стоматології, Нова пошта, фітнес зал тощо…
Поруч зупинка громадського транспорту. Дуже зручна розв‘язка!

Квартира знаходиться в 1-й секції 1-ї черги (1-2-3 черги вже збудовані). Сонячна сторона! Будинок утеплений згідно сучасних технологій!

Клас будівництва - КОМФОРТ.
Смарт-квартира правильної форми, просторі панорамні вікна з якісного профілю, залита стяжка, зроблено підведення комунікацій, встановлені броньовані двері, радіатори водяного опалення, лічильник на світло, холодну/гарячу воду, тепловий лічильник!

Будинок на етапі завершення будівельних робіт. Відбувається облаштування благоустрою прибудинкової території, завершується оздоблення під‘їздів.
Здача в експлуатацію та оформлення права власності - 4кв.2021року.

До оформлення права власності, для вигоди всіх сторін, пропоную продаж по договору переуступки (нотар.посвідчений), в офісі забудовника РІЕЛ (без оплати переуступки для покупця).

Хороша та вигідна інвестиція в готове, сучасне житло в зручній локації Львова!

Дод.можу надіслати відео квартири!

Порядність гарантую!
З будь-яких запитань, телефонуйте, пишіть, з радістю відповім!
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І вишенька на тортик
26м2 - 950К :lol:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/smartk ... tended_s2v
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Так, це все "хотілки", але -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D

Ось як Долярек взрючив всіх деполюдей.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 22:53

  Успіх написав:І вишенька на тортик
26м2 - 950К :lol:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/smartk ... tended_s2v
----
-------
----------
Так, це все "хотілки", але -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D


Я гадав то вже з ремонтом, меблями і технікою, але ж ні...Ну то як продадуть хоча би за 27 000$, то я свою також швиденько виставлю на продаж, по 3000$ за метр квадратний, в бізнес класі і у кращій локації. А ШО??? ЯКЩО Є ТАКІ ДУРНІ, У ЯКИХ ДЕНЮХ БАГАТО, ТО ЧОМУ НІ? ЗНАЙОМІ АКУРТА, ІЗ ЗАПОРІЖЖЯ, НЕ ТІЛЬКИ В АНТАЛІЇ ГРЕБУТЬ ВСЕ ПІДРЯД.

Потім щось у Києві прикуплю ( в Тетрісі наприклад ) :roll:, бо там Зрадіо вже каже ціни тормознулися ЖОРСТОКО, а в поганих локаціях ( типу Левандівки у Львові) навіть починають потрохи сипатися. То ж тримайте в курсі, що там із продажем цих "будок" в фіолетових мурашниках по 1000$ за метр в єб..х. :D
roberto dark
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  #<1 ... 821822823824
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