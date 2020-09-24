Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ПРО БУДИНОК ЖК Ріел Сіті (вул. Рудненська, Першій черга секції 1А (вже збудована). Здача будинку має бути в листопаді/грудні 2021 року. Продаж по договору переуступки (нотар.посвідчений) в офісі забудовника РІЕЛ.
ПЕРЕВАГИ - будинок комфорт-класу утеплений згідно сучасних технологій - підземний паркінг із зарядками для електрокарів - прогулянкові алеї на території комплексу - весь простір Riel City вільний від авто - зона воркауту - власний приватний дитячий садок та 6 дитячих майданчиків. - увесь простір освітлений ліхтарями з власними фотоелементами - вся територія доступна для людей з особливими потребами
Обжитий район. Зручне розташування, є все необхідне для комфорного життя: У комплексі передбачено підземний паркінг, закритий двір з прогулянковими алеями, зонами відпочинку, ел.зарядками, освітленням з фотоелементами, дитячими майданчиками та власним дошкільним закладом, аптека, супермаркет, клініка стоматології, Нова пошта, фітнес зал тощо… Поруч зупинка громадського транспорту. Дуже зручна розв‘язка!
Квартира знаходиться в 1-й секції 1-ї черги (1-2-3 черги вже збудовані). Сонячна сторона! Будинок утеплений згідно сучасних технологій!
Клас будівництва - КОМФОРТ. Смарт-квартира правильної форми, просторі панорамні вікна з якісного профілю, залита стяжка, зроблено підведення комунікацій, встановлені броньовані двері, радіатори водяного опалення, лічильник на світло, холодну/гарячу воду, тепловий лічильник!
Будинок на етапі завершення будівельних робіт. Відбувається облаштування благоустрою прибудинкової території, завершується оздоблення під‘їздів. Здача в експлуатацію та оформлення права власності - 4кв.2021року.
До оформлення права власності, для вигоди всіх сторін, пропоную продаж по договору переуступки (нотар.посвідчений), в офісі забудовника РІЕЛ (без оплати переуступки для покупця).
Хороша та вигідна інвестиція в готове, сучасне житло в зручній локації Львова!
Я гадав то вже з ремонтом, меблями і технікою, але ж ні...Ну то як продадуть хоча би за 27 000$, то я свою також швиденько виставлю на продаж, по 3000$ за метр квадратний, в бізнес класі і у кращій локації. А ШО??? ЯКЩО Є ТАКІ ДУРНІ, У ЯКИХ ДЕНЮХ БАГАТО, ТО ЧОМУ НІ? ЗНАЙОМІ АКУРТА, ІЗ ЗАПОРІЖЖЯ, НЕ ТІЛЬКИ В АНТАЛІЇ ГРЕБУТЬ ВСЕ ПІДРЯД.
Потім щось у Києві прикуплю ( в Тетрісі наприклад ) , бо там Зрадіо вже каже ціни тормознулися ЖОРСТОКО, а в поганих локаціях ( типу Левандівки у Львові) навіть починають потрохи сипатися. То ж тримайте в курсі, що там із продажем цих "будок" в фіолетових мурашниках по 1000$ за метр в єб..х.
п.с. А тепер - жарти на бік. Трохи серйозних думок 1. Капець, я думав, що вони ВЖЕ здали першу чергу - а вони ще вовтузяться і планують здати до кінця року! А це - пів року затримки!(хоча я передбачив те, що її затримають, про що тут раніше вже писав - і це теж був один із факторів, чому я не купив в першій черзі на останньому поверсі, де були ще відносно дешеві варіанти) 2. Так, там вгорі - "хотілки", але думаю що можна взяти за віру НАЙНИЖЧУ ціну по тих хотілках і це буде мінімум 26Куїв за смарт! Хоч так - мій смарт в другій черзі і здача його більше ніж через пів року - але те, що він далеко відірвався від "ціни петрушки" - це жирний факт!!!
І ще - так як я був впевнений, що першу чергу затримають мінімум на квартал(а по факту затримують на 2 ) - це було видно неозброєним оком, так як я був на об'єкті і бачив все "наживо"... - то про свою чергу можу сказати, що її навряд-чи затримають на пів року! Швидше на 3 міс. Правда, є ще великі сподівання і фактори, що здадуть ВЧАСНО, так як темпи другої черги йдуть нормальними кроками!👍 (вже встановленні всі вікна, заливають стяжки, роблять електромонтажні роботи, фасад...) Тож - все буде добре! Все буде УСПІХ!
Навпроти управління СБУ у Львові планують збудувати багатоквартирний будинок Частину з квартир віддадуть під службове житло працівникам СБУ
Нове багатоквартирне житло планують збудувати на ділянці площею 0,6 га на вул. Вітовського, 38а. Зараз на цій земельній ділянці, яка розташована навпроти головного управління СБУ у Львівській області, розташовано кілька нежитлових будівель, частину з яких мають знести. Ці будівлі, як і земля, на якій вони розташовані, перебувають у держвласності СБУ.
Згідно з проектом детального плану території, на вул. Вітовського, 38а реконструюють існуючу одноповерхову будівлю під 6-поверховий житловий будинок на 33 квартири. При цьому кілька квартир мають віддати службовцям СБУ – наразі йдеться про 5 квартир, але їхню кінцеву кількість визначить інвестор будівництва. Планується, що у багатоквартирному будинку поселиться 85 людей. Хто із забудовників буде втілювати проект наразі публічно не повідомляють. https://zaxid.net/navproti_upravlinnya_ ... IBCkxHjjOA
майже впритул до цитаделі, будинок буде схований у дворі, шикарно єдиний мінус - виїзд на Вітовського... шкарадна дорога, шкарадна роз’язка, корки, трамвай
jump написав:Навпроти управління СБУ у Львові планують збудувати багатоквартирний будинок Частину з квартир віддадуть під службове житло працівникам СБУ
Нове багатоквартирне житло планують збудувати на ділянці площею 0,6 га на вул. Вітовського, 38а. Зараз на цій земельній ділянці, яка розташована навпроти головного управління СБУ у Львівській області, розташовано кілька нежитлових будівель, частину з яких мають знести. Ці будівлі, як і земля, на якій вони розташовані, перебувають у держвласності СБУ.
Згідно з проектом детального плану території, на вул. Вітовського, 38а реконструюють існуючу одноповерхову будівлю під 6-поверховий житловий будинок на 33 квартири. При цьому кілька квартир мають віддати службовцям СБУ – наразі йдеться про 5 квартир, але їхню кінцеву кількість визначить інвестор будівництва. Планується, що у багатоквартирному будинку поселиться 85 людей. Хто із забудовників буде втілювати проект наразі публічно не повідомляють. https://zaxid.net/navproti_upravlinnya_ ... IBCkxHjjOA
майже впритул до цитаделі, будинок буде схований у дворі, шикарно єдиний мінус - виїзд на Вітовського... шкарадна дорога, шкарадна роз’язка, корки, трамвай
Зате можна вкладатися не переживаючи, що НЕ ДОБУДУЮТЬ Варіант цікавий насправді, через локацію, а хто буде забудовник? Надіюсь не Рієл?))