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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 28 жов, 2021 16:12
change_pm написав: Успіх написав: flyman написав:
готуйся, що всі черги будуть здані разом...
ну ти поняв яка буде затримка?
Разом - ні))
Це ж Ріел))
Але ще раз повторюю, що саме мою чергу ВЧАСНО здати - є великі шанси!
Якщо не будуть збавляти темпи, то за 7міс можна дозалити стяжки і домонтувати електрику(що вже робиться!), провести сантехнічні/вентиляційні роботи, встановити ліфти, зробити фасад, облагородити територію - ВСЕ!
Тобто, лише мати їм бажання
- то встигнути можна запросто!
Грощі на оте все також треба мати, а по нових цінах, як там розкуповують метри? А?
В стране нет доступной ипотеки и нет госмонополии на новострои. Значит, покупают достаточно по этим ценам.
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juristkostya
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