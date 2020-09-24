RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 822823824825
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:12

  change_pm написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:готуйся, що всі черги будуть здані разом...
ну ти поняв яка буде затримка?

Разом - ні))
Це ж Ріел))
Але ще раз повторюю, що саме мою чергу ВЧАСНО здати - є великі шанси!
Якщо не будуть збавляти темпи, то за 7міс можна дозалити стяжки і домонтувати електрику(що вже робиться!), провести сантехнічні/вентиляційні роботи, встановити ліфти, зробити фасад, облагородити територію - ВСЕ!
Тобто, лише мати їм бажання - то встигнути можна запросто!

Грощі на оте все також треба мати, а по нових цінах, як там розкуповують метри? А?

В стране нет доступной ипотеки и нет госмонополии на новострои. Значит, покупают достаточно по этим ценам.
juristkostya
 
Повідомлень: 3798
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 822823824825
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 346, 347, 348
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
3471 526877
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 жов, 2021 16:00
flyman
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 7, 8, 9
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
82 17492
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 жов, 2021 12:39
Мизантрóп
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 52333
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.