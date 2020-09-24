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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 822823824825
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:12

  change_pm написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:готуйся, що всі черги будуть здані разом...
ну ти поняв яка буде затримка?

Разом - ні))
Це ж Ріел))
Але ще раз повторюю, що саме мою чергу ВЧАСНО здати - є великі шанси!
Якщо не будуть збавляти темпи, то за 7міс можна дозалити стяжки і домонтувати електрику(що вже робиться!), провести сантехнічні/вентиляційні роботи, встановити ліфти, зробити фасад, облагородити територію - ВСЕ!
Тобто, лише мати їм бажання - то встигнути можна запросто!

Грощі на оте все також треба мати, а по нових цінах, як там розкуповують метри? А?

В стране нет доступной ипотеки и нет госмонополии на новострои. Значит, покупают достаточно по этим ценам.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:31

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

Коротше, якась "труба" на ринку оренди!
Моя племінниця-ріелтор каже, що такої "гнилої" осені по оренді, навіть, її колеги по цеху не пригадуюють!
А ще, крім того, то дуже ВИБАГЛИВИХ клієнтів зросло!
Каже - хочуть з ремонтом за 5К! :shock: )))
Чи з тваринками - теж шалено перебирають пропозиціями(хочуть з ремонтом)
І зразу наводить мені приклад, що є квартира на Сихові з євроремонтом(навіть є питна вода - виведена на кухні) - але десь біля парку/лісу - тобто, на окраїні/далеко від основної дороги(Червоної калини) - то вже щось місяць висить і, майже, ніхто не цікавиться! І то за 8К!Карл!!! :shock:
Усі хочуть, щоб все було під носом і перейтись зайвих 10хв до "благ цивілізації" - їм надто складно)) Хоч можуть легко економити на тих 10хв 1-2К/міс! :mrgreen:

Ну це☝️ - про старі будинки...
А от новобуди, каже, - як правило починаються від 10К!(якщо щось дешевше - то хіба десь в дупі, типу Рясного-2)))

От такі пироги, малята))
З одного боку добре, що в мене смарт в новобуді(а старе - я й так би не брав), але там тих будинків, що конкуренція буде ого-го!

Треба дивитись, чи є там не дорого комерція - то я б смарт продав, а перестрибнув би в комерцію.
Хоч там теж буде велика конкуренція, але не аж така, як ТИСЯЧУ квартир в цьому ЖК! :roll:
Тож -
Думаю!
Ще не дію!
Але обов'язково - розбагатію! :D
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  #<1 ... 822823824825
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