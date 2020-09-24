Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:готуйся, що всі черги будуть здані разом... ну ти поняв яка буде затримка?
Разом - ні)) Це ж Ріел)) Але ще раз повторюю, що саме мою чергу ВЧАСНО здати - є великі шанси! Якщо не будуть збавляти темпи, то за 7міс можна дозалити стяжки і домонтувати електрику(що вже робиться!), провести сантехнічні/вентиляційні роботи, встановити ліфти, зробити фасад, облагородити територію - ВСЕ! Тобто, лише мати їм бажання - то встигнути можна запросто!
Грощі на оте все також треба мати, а по нових цінах, як там розкуповують метри? А?
В стране нет доступной ипотеки и нет госмонополии на новострои. Значит, покупают достаточно по этим ценам.
Коротше, якась "труба" на ринку оренди! Моя племінниця-ріелтор каже, що такої "гнилої" осені по оренді, навіть, її колеги по цеху не пригадуюють! А ще, крім того, то дуже ВИБАГЛИВИХ клієнтів зросло! Каже - хочуть з ремонтом за 5К! ))) Чи з тваринками - теж шалено перебирають пропозиціями(хочуть з ремонтом) І зразу наводить мені приклад, що є квартира на Сихові з євроремонтом(навіть є питна вода - виведена на кухні) - але десь біля парку/лісу - тобто, на окраїні/далеко від основної дороги(Червоної калини) - то вже щось місяць висить і, майже, ніхто не цікавиться! І то за 8К!Карл!!! Усі хочуть, щоб все було під носом і перейтись зайвих 10хв до "благ цивілізації" - їм надто складно)) Хоч можуть легко економити на тих 10хв 1-2К/міс!
Ну це☝️ - про старі будинки... А от новобуди, каже, - як правило починаються від 10К!(якщо щось дешевше - то хіба десь в дупі, типу Рясного-2)))
От такі пироги, малята)) З одного боку добре, що в мене смарт в новобуді(а старе - я й так би не брав), але там тих будинків, що конкуренція буде ого-го!
Треба дивитись, чи є там не дорого комерція - то я б смарт продав, а перестрибнув би в комерцію. Хоч там теж буде велика конкуренція, але не аж така, як ТИСЯЧУ квартир в цьому ЖК! Тож - Думаю! Ще не дію! Але обов'язково - розбагатію!
В зв"язку із локдауном, на ринку квартир в аренду і в новобудах у Львові зараз буде - як піску в пустелі "Сахара" ( подобові квартири перекочують на довготривалу ). Окрім аренди, ще й на продаж також, у наступних роках, стільки вкинуть, що львівський "напівдохлий" ринок нерухомості буде довго "переварювати". А тим більше по новим, ЗАХМАРНИМ цінам у периферійному місті з демографічною кризою в самому розпалі .
P.S. Не забуваємо про складну ситуацію з ковідом у світі, червону зону, і чергову туристичну "кому" у Львові, що скоріш усього розтянеться і на зимові свята, а там ще й можливо перманентно на роки... Це ще при розкладі, що не буде світової економічної кризи. Бо в такому разі, будемо спостерігати долярчика по телевізору, під АДМІНІСТРАЦІЄЮ президента із білим прапором у руках, з гучним написом на ньому - ДОБУДУЙТЕ НАШІ СМАРТИ
jump написав:Навпроти управління СБУ у Львові планують збудувати багатоквартирний будинок Частину з квартир віддадуть під службове житло працівникам СБУ
Нове багатоквартирне житло планують збудувати на ділянці площею 0,6 га на вул. Вітовського, 38а. Зараз на цій земельній ділянці, яка розташована навпроти головного управління СБУ у Львівській області, розташовано кілька нежитлових будівель, частину з яких мають знести. Ці будівлі, як і земля, на якій вони розташовані, перебувають у держвласності СБУ.
Згідно з проектом детального плану території, на вул. Вітовського, 38а реконструюють існуючу одноповерхову будівлю під 6-поверховий житловий будинок на 33 квартири. При цьому кілька квартир мають віддати службовцям СБУ – наразі йдеться про 5 квартир, але їхню кінцеву кількість визначить інвестор будівництва. Планується, що у багатоквартирному будинку поселиться 85 людей. Хто із забудовників буде втілювати проект наразі публічно не повідомляють. https://zaxid.net/navproti_upravlinnya_ ... IBCkxHjjOA
майже впритул до цитаделі, будинок буде схований у дворі, шикарно єдиний мінус - виїзд на Вітовського... шкарадна дорога, шкарадна роз’язка, корки, трамвай
Зате можна вкладатися не переживаючи, що НЕ ДОБУДУЮТЬ Варіант цікавий насправді, через локацію, а хто буде забудовник? Надіюсь не Рієл?))
Як варіант Еко-дім. Будує для військової прокуратури то може і для СБУ збудує. Колись переглядав їхнє судове рішення по Мечникова 2. На Еко-дім подали позов саме міністерство культури України. За порушення правил забудови в історичному ареалі. Проте суд вони виграли, будинок добудували. Міністерство культури, мабуть, не подивилось хто замовник будівництва.
roberto dark написав: P.S. Не забуваємо про складну ситуацію з ковідом у світі, червону зону, і чергову туристичну "кому" у Львові, що скоріш усього розтянеться і на зимові свята, а там ще й можливо перманентно на роки... Це ще при розкладі, що не буде світової економічної кризи. Бо в такому разі, будемо спостерігати долярчика по телевізору, під АДМІНІСТРАЦІЄЮ президента із білим прапором у руках, з гучним написом на ньому - ДОБУДУЙТЕ НАШІ СМАРТИ
Вы преувеличиваете. С появлением общедоступной вакцинации "ковидные ограничения" стали личным выбором каждого. Люди массово в Италию катаются, Венгрия вообще впускает без тестов/вакцин, так что уж до Львова доехать проблемы нет.