Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:31

Коротше, якась "труба" на ринку оренди!Моя племінниця-ріелтор каже, що такої "гнилої" осені по оренді, навіть, її колеги по цеху не пригадуюють!А ще, крім того, то дуже ВИБАГЛИВИХ клієнтів зросло!Каже - хочуть з ремонтом за 5К!)))Чи з тваринками - теж шалено перебирають пропозиціями(хочуть з ремонтом)І зразу наводить мені приклад, що є квартира на Сихові з євроремонтом(навіть є питна вода - виведена на кухні) - але десь біля парку/лісу - тобто, на окраїні/далеко від основної дороги(Червоної калини) - то вже щось місяць висить і, майже, ніхто не цікавиться! І то за 8К!Карл!!!Усі хочуть, щоб все було під носом і перейтись зайвих 10хв до "благ цивілізації" - їм надто складно)) Хоч можуть легко економити на тих 10хв 1-2К/міс!Ну це☝️ - про старі будинки...А от новобуди, каже, - як правило починаються від 10К!(якщо щось дешевше - то хіба десь в дупі, типу Рясного-2)))От такі пироги, малята))З одного боку добре, що в мене смарт в новобуді(а старе - я й так би не брав), але там тих будинків, що конкуренція буде ого-го!Треба дивитись, чи є там не дорого комерція - то я б смарт продав, а перестрибнув би в комерцію.Хоч там теж буде велика конкуренція, але не аж така, як ТИСЯЧУ квартир в цьому ЖК!Тож -Думаю!Ще не дію!Але обов'язково - розбагатію!