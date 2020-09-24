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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 823824825826
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:35

Що ж це коїццця?©

  Bolt написав:Ура. Вчора нарешті прорвався до Польші. Тільки продуктів десь на 700 зл привіз.

Що ж Ви таке робите - хочете укр-виробника заморити/закатувати? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:48

  Успіх написав:
  Bolt написав:Ура. Вчора нарешті прорвався до Польші. Тільки продуктів десь на 700 зл привіз.

Що ж Ви таке робите - хочете укр-виробника заморити/закатувати? :mrgreen:

Не люблю коли на мені, хтось наживаться.
Bolt
 
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