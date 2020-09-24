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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 жов, 2021 14:48
Успіх написав: Bolt написав:
Ура. Вчора нарешті прорвався до Польші. Тільки продуктів десь на 700 зл привіз.
Що ж Ви таке робите - хочете укр-виробника заморити/закатувати?
Не люблю коли на мені, хтось наживаться.
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Bolt
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