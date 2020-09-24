Що ж Ви таке робите - хочете укр-виробника заморити/закатувати?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 жов, 2021 14:35
Що ж це коїццця?©
Додано: Суб 30 жов, 2021 14:48
Додано: Суб 30 жов, 2021 15:01
Так от через Вас і атб вимушене піднімати ціни)) - а тоді і пересічні страждають
Вам пересічних не шкода?
Додано: Суб 30 жов, 2021 15:57
Зараз переглядають цей форум: ihorkyiv і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|