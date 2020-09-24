RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 823824825826
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:35

Що ж це коїццця?©

  Bolt написав:Ура. Вчора нарешті прорвався до Польші. Тільки продуктів десь на 700 зл привіз.

Що ж Ви таке робите - хочете укр-виробника заморити/закатувати? :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1803
З нами з: 18.03.21
Подякував: 55 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:48

  Успіх написав:
  Bolt написав:Ура. Вчора нарешті прорвався до Польші. Тільки продуктів десь на 700 зл привіз.

Що ж Ви таке робите - хочете укр-виробника заморити/закатувати? :mrgreen:

Не люблю коли на мені, хтось наживаться.
Bolt
 
Повідомлень: 912
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 15:01

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Ура. Вчора нарешті прорвався до Польші. Тільки продуктів десь на 700 зл привіз.

Що ж Ви таке робите - хочете укр-виробника заморити/закатувати? :mrgreen:

Не люблю коли на мені, хтось наживаться.

Так от через Вас і атб вимушене піднімати ціни)) - а тоді і пересічні страждають :cry:
Вам пересічних не шкода? :cry: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1803
З нами з: 18.03.21
Подякував: 55 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 15:57

  Успіх написав:Так от через Вас і атб вимушене піднімати ціни)) - а тоді і пересічні страждають :cry:

Ээээ....конкуренция обычно вынуждает снижать цену, еслишо....
juristkostya
 
Повідомлень: 3810
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:32

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Ура. Вчора нарешті прорвався до Польші. Тільки продуктів десь на 700 зл привіз.

Не люблю коли на мені, хтось наживаться.

Так от через Вас і атб вимушене піднімати ціни)) - а тоді і пересічні страждають :cry:
Вам пересічних не шкода? :cry: :mrgreen:

Тільки молока привіз дві упаковки :2,56х6.6=16.90грн/ЛІТР.І 12 пачок Берлінек бо в Бєдронці вони по 24 грн/пачка, а баригі з Шувару по 33-35 грн впарюють, а в магазині ще дорожче.
Пи. СИ. З поганого, здається наші з поляками роблять єдиний реєстр Фактур. Бо наша митниця запитала, на який товар я Такс Фри. оформлював.
Bolt
 
Повідомлень: 912
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:38

  juristkostya написав:
  Успіх написав:Так от через Вас і атб вимушене піднімати ціни)) - а тоді і пересічні страждають :cry:

Ээээ....конкуренция обычно вынуждает снижать цену, еслишо....

Я про те, що атб втрачає от таких клієнтів, як Болт)) - а якщо зменшилось клієнтів - ціни швидше вверх :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1803
З нами з: 18.03.21
Подякував: 55 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:57

  Успіх написав:
  juristkostya написав:
  Успіх написав:Так от через Вас і атб вимушене піднімати ціни)) - а тоді і пересічні страждають :cry:

Ээээ....конкуренция обычно вынуждает снижать цену, еслишо....

Я про те, що атб втрачає от таких клієнтів, як Болт)) - а якщо зменшилось клієнтів - ціни швидше вверх :mrgreen:

Не втрачає, бо переважно в ньому по дрібному затарююсь. Всеж таки відсотків на 10-15 дешевше Ашана, за Сільпо взагалі мовчу.
Bolt
 
Повідомлень: 912
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:01

  Успіх написав:
  juristkostya написав:
  Успіх написав:Так от через Вас і атб вимушене піднімати ціни)) - а тоді і пересічні страждають :cry:

Ээээ....конкуренция обычно вынуждает снижать цену, еслишо....

Я про те, що атб втрачає от таких клієнтів, як Болт)) - а якщо зменшилось клієнтів - ціни швидше вверх :mrgreen:

Это у мелких.
А монстры уровня АТБ и могут, и должны бороться с конкуренцией путём демпинга.
juristkostya
 
Повідомлень: 3810
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:01

А цікаві обмеження, правда?))

З 30 жовтня у ТК "Шувар" будуть вжиті додаткові заходи у зв’язку із введенням червоного рівня епідемічної небезпеки згідно протоколу державної комісії з ТЕБ і НС №44 від 28.10.2021р.

📌доступ до всіх магазинів та закладів, що здійснюють реалізацію товарів непродовольчої групи, до закладів харчування, салонів краси буде можливий за умови наявності в усіх ПРАЦІВНИКІВ та ВІДВІДУВАЧІВ віком від 18 років:
• сертифікату про повну вакцинацію (дві дози),
• негативного ПЛР-тесту на COVID-19
/ або експрес-тесту на визначення антигену SARAS-CoV-2 (зроблених не раніше ніж за 72 год до відвідування закладу),
• документу про наявність протипоказань чи перенесення хвороби, що дійсна 180 днів з дня виявлення хвороби.

✔️У звичному режимі продовжують працювати (з дотриманням усіх санітарних вимог):

✅ продуктові магазини;
✅ банківські установи;
✅ аптеки;
✅ зоомагазини;
✅ магазини побутової хімії та квіткові магазини;
✅ магазини зв'язку

Обов'язкове дотримання маскового режиму та дистанції!

Будьте здорові!💚
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1803
З нами з: 18.03.21
Подякував: 55 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Там ковід ходить, а там - не ходить!☝️😁😁😁
Тут граєм, тут - не граєм, а тут - рибу завертаємо!©😁😁😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1803
З нами з: 18.03.21
Подякував: 55 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 823824825826
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], juristkostya і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 349, 350, 351
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
3506 532566
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 жов, 2021 17:56
roberto dark
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 7, 8, 9
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
83 17934
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 жов, 2021 07:17
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 52433
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.