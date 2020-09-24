Що ж Ви таке робите - хочете укр-виробника заморити/закатувати?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 жов, 2021 14:35
Що ж це коїццця?©
Додано: Суб 30 жов, 2021 14:48
Додано: Суб 30 жов, 2021 15:01
Так от через Вас і атб вимушене піднімати ціни)) - а тоді і пересічні страждають
Вам пересічних не шкода?
Додано: Суб 30 жов, 2021 15:57
Додано: Суб 30 жов, 2021 17:32
Тільки молока привіз дві упаковки :2,56х6.6=16.90грн/ЛІТР.І 12 пачок Берлінек бо в Бєдронці вони по 24 грн/пачка, а баригі з Шувару по 33-35 грн впарюють, а в магазині ще дорожче.
Пи. СИ. З поганого, здається наші з поляками роблять єдиний реєстр Фактур. Бо наша митниця запитала, на який товар я Такс Фри. оформлював.
Додано: Суб 30 жов, 2021 17:38
Додано: Суб 30 жов, 2021 17:57
Не втрачає, бо переважно в ньому по дрібному затарююсь. Всеж таки відсотків на 10-15 дешевше Ашана, за Сільпо взагалі мовчу.
Додано: Суб 30 жов, 2021 18:01
Это у мелких.
А монстры уровня АТБ и могут, и должны бороться с конкуренцией путём демпинга.
Додано: Суб 30 жов, 2021 18:01
А цікаві обмеження, правда?))
З 30 жовтня у ТК "Шувар" будуть вжиті додаткові заходи у зв’язку із введенням червоного рівня епідемічної небезпеки згідно протоколу державної комісії з ТЕБ і НС №44 від 28.10.2021р.
📌доступ до всіх магазинів та закладів, що здійснюють реалізацію товарів непродовольчої групи, до закладів харчування, салонів краси буде можливий за умови наявності в усіх ПРАЦІВНИКІВ та ВІДВІДУВАЧІВ віком від 18 років:
• сертифікату про повну вакцинацію (дві дози),
• негативного ПЛР-тесту на COVID-19
/ або експрес-тесту на визначення антигену SARAS-CoV-2 (зроблених не раніше ніж за 72 год до відвідування закладу),
• документу про наявність протипоказань чи перенесення хвороби, що дійсна 180 днів з дня виявлення хвороби.
✔️У звичному режимі продовжують працювати (з дотриманням усіх санітарних вимог):
✅ продуктові магазини;
✅ банківські установи;
✅ аптеки;
✅ зоомагазини;
✅ магазини побутової хімії та квіткові магазини;
✅ магазини зв'язку
Обов'язкове дотримання маскового режиму та дистанції!
Будьте здорові!💚
Додано: Суб 30 жов, 2021 18:02
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Там ковід ходить, а там - не ходить!☝️😁😁😁
Тут граєм, тут - не граєм, а тут - рибу завертаємо!©😁😁😁
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