RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 824825826827
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  juristkostya написав:Это у мелких.
А монстры уровня АТБ и могут, и должны бороться с конкуренцией путём демпинга

Ну от.
А я якраз суджу по "дрібних", так як на цьому "рівні" плаваю...
Як казав колись Чай - "сумно, б...дь!"
Але, нічого не поробиш...(в даній ситуації)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1811
З нами з: 18.03.21
Подякував: 55 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:13

До речі в Польщі в ТЦ процентів 30 народу взагалі без масок було. Але в них по статистиці десь 50 смертей від Ковіду за добу, а в нас більше 500.
Bolt
 
Повідомлень: 913
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 824825826827
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 349, 350, 351
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
3508 532763
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 жов, 2021 18:32
roberto dark
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 7, 8, 9
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
83 17949
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 жов, 2021 07:17
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 52433
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.